https://1prime.ru/20261029/gosduma-874776742.html
Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей
Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:50+0300
2026-10-29T18:50+0300
2026-10-29T18:52+0300
финансы
госдума
фнс россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874776742.jpg?1793289172
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рублей в месяц. Законопроект увеличивает его со следующего года на 6,8%. А величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ увеличивается с 1 января 2027 года до 22 047 рублей с 20 644 рубля, то есть также на 6,8%. При этом на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций. Этот механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату, следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Помимо этого, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передается Федеральной налоговой службе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, госдума, фнс россии
Финансы, Госдума, ФНС России
Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей
Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рублей в месяц. Законопроект увеличивает его со следующего года на 6,8%.
А величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ увеличивается с 1 января 2027 года до 22 047 рублей с 20 644 рубля, то есть также на 6,8%.
При этом на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций.
Этот механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату, следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Помимо этого, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передается Федеральной налоговой службе.