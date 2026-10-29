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Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей
Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:50+0300
2026-10-29T18:52+0300
финансы
госдума
фнс россии
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рублей в месяц. Законопроект увеличивает его со следующего года на 6,8%. А величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ увеличивается с 1 января 2027 года до 22 047 рублей с 20 644 рубля, то есть также на 6,8%. При этом на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций. Этот механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату, следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Помимо этого, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передается Федеральной налоговой службе.
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финансы, госдума, фнс россии
Финансы, Госдума, ФНС России
18:50 29.10.2026 (обновлено: 18:52 29.10.2026)
 
Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей

Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рублей в месяц. Законопроект увеличивает его со следующего года на 6,8%.
А величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ увеличивается с 1 января 2027 года до 22 047 рублей с 20 644 рубля, то есть также на 6,8%.
При этом на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций.
Этот механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату, следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Помимо этого, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передается Федеральной налоговой службе.
 
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