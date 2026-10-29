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Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей

Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении проект о повышении МРОТ до 28 935 рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:50+0300

2026-10-29T18:50+0300

2026-10-29T18:52+0300

финансы

госдума

фнс россии

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рублей в месяц. Законопроект увеличивает его со следующего года на 6,8%. А величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ увеличивается с 1 января 2027 года до 22 047 рублей с 20 644 рубля, то есть также на 6,8%. При этом на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций. Этот механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистическую медианную заработную плату, следует из заключения комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Помимо этого, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передается Федеральной налоговой службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, госдума, фнс россии