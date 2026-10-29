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Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс
Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс - 29.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс
Госдума приняла в первом чтении комплексные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы РФ и учтенные при... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:50+0300
2026-10-29T19:50+0300
2026-10-29T19:50+0300
финансы
алексей сазанов
госдума
минфин
асв
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении комплексные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы РФ и учтенные при формировании проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
По оценке Минфина, мероприятия, предусмотренные законопроектом, обеспечат дополнительные доходы бюджета в размере более триллиона рублей в год, говорил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Сазанов.
Законопроект, в частности, предоставляет физлицам право на социальный налоговый вычет по расходам на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций.
Граждане также будут платить НДФЛ не с каждого выигрыша в азартных играх, а с общей суммы выигрышей за год за вычетом суммы проигранных ставок.
Кроме того, повышаются штрафы за налоговые нарушения и размеры некоторых госпошлин, расширяется периметр налогового мониторинга.
Доля участия в иностранной организации для признания контролирующим ее лицом увеличивается вдвое (до 50%). Для российских организаций до 2030 года продлевается возможность отложить уплату налога с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, у которых из-за санкций нет возможности распределять дивиденды.
Для закрытых и интервальных ПИФов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, вводится налог на прибыль в размере 15% в отношении дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей.
А ставка налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых на счета "С" в пользу нерезидентов из недружественных стран, повышается до 35%. Для личных фондов, у которых более 90% доходов являются пассивными, ставка налога на прибыль увеличивается с 15% до 22%.
Взносы страховых организаций в фонд гарантирования прав по договорам страхования жизни, создаваемый АСВ, будут включаться в расходы страховщиков. После поступления в фонд эти взносы будут относится к доходам агентства, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагать налогом на имущество по аналогии с торговыми центрами, исходя из кадастровой стоимости. Налоговые льготы, которые действуют для IT-организаций, распространятся на сервисы, предоставляющие доступ по подписке к электронным и аудиокнигам.
Помимо этого, затраты организаций на защиту от атак беспилотников при расчете налога на прибыль будут учитываться в их расходах.
А безвозмездная передача Росгвардии, Минобороны, ФСБ и МЧС России имущественных прав, товаров (выполнение работ, оказание услуг) для защиты от беспилотников не будет облагаться НДС. Также не нужно будет уплачивать НДС при передаче питания гражданам, которые находятся в подвалах и защитных сооружениях из-за атак БПЛА.
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финансы, алексей сазанов, госдума, минфин, асв
Финансы, Алексей Сазанов, Госдума, Минфин, АСВ
Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс
Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении комплексные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы РФ и учтенные при формировании проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
По оценке Минфина, мероприятия, предусмотренные законопроектом, обеспечат дополнительные доходы бюджета в размере более триллиона рублей в год, говорил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Сазанов.
Законопроект, в частности, предоставляет физлицам право на социальный налоговый вычет по расходам на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций.
Граждане также будут платить НДФЛ не с каждого выигрыша в азартных играх, а с общей суммы выигрышей за год за вычетом суммы проигранных ставок.
Кроме того, повышаются штрафы за налоговые нарушения и размеры некоторых госпошлин, расширяется периметр налогового мониторинга.
Доля участия в иностранной организации для признания контролирующим ее лицом увеличивается вдвое (до 50%). Для российских организаций до 2030 года продлевается возможность отложить уплату налога с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, у которых из-за санкций нет возможности распределять дивиденды.
Для закрытых и интервальных ПИФов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, вводится налог на прибыль в размере 15% в отношении дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей.
А ставка налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых на счета "С" в пользу нерезидентов из недружественных стран, повышается до 35%. Для личных фондов, у которых более 90% доходов являются пассивными, ставка налога на прибыль увеличивается с 15% до 22%.
Взносы страховых организаций в фонд гарантирования прав по договорам страхования жизни, создаваемый АСВ, будут включаться в расходы страховщиков. После поступления в фонд эти взносы будут относится к доходам агентства, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагать налогом на имущество по аналогии с торговыми центрами, исходя из кадастровой стоимости. Налоговые льготы, которые действуют для IT-организаций, распространятся на сервисы, предоставляющие доступ по подписке к электронным и аудиокнигам.
Помимо этого, затраты организаций на защиту от атак беспилотников при расчете налога на прибыль будут учитываться в их расходах.
А безвозмездная передача Росгвардии, Минобороны, ФСБ и МЧС России имущественных прав, товаров (выполнение работ, оказание услуг) для защиты от беспилотников не будет облагаться НДС. Также не нужно будет уплачивать НДС при передаче питания гражданам, которые находятся в подвалах и защитных сооружениях из-за атак БПЛА.