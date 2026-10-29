https://1prime.ru/20261029/gosduma-874779529.html

Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс

Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс - 29.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс

Госдума приняла в первом чтении комплексные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы РФ и учтенные при... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:50+0300

2026-10-29T19:50+0300

2026-10-29T19:50+0300

финансы

алексей сазанов

госдума

минфин

асв

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874779529.jpg?1793292656

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении комплексные изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение устойчивости бюджетной системы РФ и учтенные при формировании проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Второе чтение запланировано на 19 ноября. По оценке Минфина, мероприятия, предусмотренные законопроектом, обеспечат дополнительные доходы бюджета в размере более триллиона рублей в год, говорил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Сазанов. Законопроект, в частности, предоставляет физлицам право на социальный налоговый вычет по расходам на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций. Граждане также будут платить НДФЛ не с каждого выигрыша в азартных играх, а с общей суммы выигрышей за год за вычетом суммы проигранных ставок. Кроме того, повышаются штрафы за налоговые нарушения и размеры некоторых госпошлин, расширяется периметр налогового мониторинга. Доля участия в иностранной организации для признания контролирующим ее лицом увеличивается вдвое (до 50%). Для российских организаций до 2030 года продлевается возможность отложить уплату налога с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, у которых из-за санкций нет возможности распределять дивиденды. Для закрытых и интервальных ПИФов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, вводится налог на прибыль в размере 15% в отношении дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. А ставка налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых на счета "С" в пользу нерезидентов из недружественных стран, повышается до 35%. Для личных фондов, у которых более 90% доходов являются пассивными, ставка налога на прибыль увеличивается с 15% до 22%. Взносы страховых организаций в фонд гарантирования прав по договорам страхования жизни, создаваемый АСВ, будут включаться в расходы страховщиков. После поступления в фонд эти взносы будут относится к доходам агентства, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагать налогом на имущество по аналогии с торговыми центрами, исходя из кадастровой стоимости. Налоговые льготы, которые действуют для IT-организаций, распространятся на сервисы, предоставляющие доступ по подписке к электронным и аудиокнигам. Помимо этого, затраты организаций на защиту от атак беспилотников при расчете налога на прибыль будут учитываться в их расходах. А безвозмездная передача Росгвардии, Минобороны, ФСБ и МЧС России имущественных прав, товаров (выполнение работ, оказание услуг) для защиты от беспилотников не будет облагаться НДС. Также не нужно будет уплачивать НДС при передаче питания гражданам, которые находятся в подвалах и защитных сооружениях из-за атак БПЛА.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, алексей сазанов, госдума, минфин, асв