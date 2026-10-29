https://1prime.ru/20261029/gosduma-874779670.html

Госдума приняла в I чтении проект о введении пассивных доходов в НДФЛ

Госдума приняла в I чтении проект о введении пассивных доходов в НДФЛ - 29.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении проект о введении пассивных доходов в НДФЛ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий, в частности, включение пассивных доходов граждан в основную налоговую базу по НДФЛ. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:53+0300

2026-10-29T19:53+0300

2026-10-29T19:53+0300

финансы

россия

госдума

минфин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий, в частности, включение пассивных доходов граждан в основную налоговую базу по НДФЛ. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета и предусматривает ряд налоговых новаций, направленных на повышение устойчивости бюджетной системы РФ. Для пассивных доходов (дивиденды, проценты по вкладам, доходы по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения и т.д.) законопроектом предлагается применять ставки НДФЛ от 13% до 22% по общей прогрессивной шкале вместо нынешних ставок в 13-15%. Эта мера коснется не более 6% населения, или 4 миллионов граждан, пояснял ранее Минфин. При этом для денежного довольствия участников СВО и северных надбавок сохранятся ставки в 13% и 15%, а для вкладов граждан - необлагаемый порог в 1 миллион рублей, скорректированный на ставку ЦБ РФ.

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финансы, россия, госдума, минфин