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Госдума приняла в I чтении проект о льготных ставках НДС при авиаперевозках - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума приняла в I чтении проект о льготных ставках НДС при авиаперевозках
Госдума приняла в I чтении проект о льготных ставках НДС при авиаперевозках - 29.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект о льготных ставках НДС при авиаперевозках
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сохраняет до 2030 года льготные ставки НДС при авиаперевозках в России, а для трансграничной... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:54+0300
2026-10-29T19:54+0300
бизнес
россия
дальний восток
крым
севастополь
госдума
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сохраняет до 2030 года льготные ставки НДС при авиаперевозках в России, а для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводит данный налог в размере 22%. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он, в частности, сохраняет на 2027-2029 годы нулевую ставку НДС при внутренних авиационных перевозках пассажиров и багажа на Дальний Восток, в Крым и Севастополь и в обратном направлении. А для авиаперевозок из аэропортов и в аэропорты Московского авиационного узла на этот период сохраняется пониженная ставка НДС - 10%. Кроме того, для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводится НДС в 22% в целях формирования конкурентной среды и обеления экономики. А при пересылке почтой из-за рубежа товаров для личного потребления стоимостью до 200 евро вводится таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку.
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бизнес, россия, дальний восток, крым, севастополь, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Госдума
19:54 29.10.2026
 
Госдума приняла в I чтении проект о льготных ставках НДС при авиаперевозках

Госдума приняла в I чтении проект о льготных ставках НДС при авиаперевозках

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сохраняет до 2030 года льготные ставки НДС при авиаперевозках в России, а для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводит данный налог в размере 22%.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он, в частности, сохраняет на 2027-2029 годы нулевую ставку НДС при внутренних авиационных перевозках пассажиров и багажа на Дальний Восток, в Крым и Севастополь и в обратном направлении.
А для авиаперевозок из аэропортов и в аэропорты Московского авиационного узла на этот период сохраняется пониженная ставка НДС - 10%.
Кроме того, для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводится НДС в 22% в целях формирования конкурентной среды и обеления экономики. А при пересылке почтой из-за рубежа товаров для личного потребления стоимостью до 200 евро вводится таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку.
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокКРЫМСЕВАСТОПОЛЬГосдума
 
 
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