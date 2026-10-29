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Госдума продлила нулевую ставку НДПИ для СПГ-проектов на Ямале

Госдума продлила нулевую ставку НДПИ для СПГ-проектов на Ямале - 29.10.2026, ПРАЙМ

Госдума продлила нулевую ставку НДПИ для СПГ-проектов на Ямале

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает до 2030 года нулевую ставку НДПИ для СПГ-проектов на Ямале и обнуляет базовый налоговый вычет... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:54+0300

2026-10-29T19:54+0300

2026-10-29T19:54+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает до 2030 года нулевую ставку НДПИ для СПГ-проектов на Ямале и обнуляет базовый налоговый вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения на 2028-2030 годы. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он, в частности, продлевает нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых для проектов по сжижению газа на Ямале до конца 2029 года при условии заключения инвестиционного соглашения с Минэнерго России. При этом из условий применения нулевой ставки исключается ограничение о накопленном объеме добычи горючего природного газа в 250 миллиардов кубометров. Эти изменения вносятся в целях покрытия недостающего бюджетного финансирования для завершения строительства гидротехнических сооружений, береговых объектов и газопроводов регазификационного комплекса СПГ в Камчатском крае, а также развития и обеспечения стабильной работы российских СПГ-проектов. Сейчас нулевая ставка НДПИ распространяется на газ, добываемый на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал или Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе, исключительно для производства СПГ, аммиака или водорода до достижения накопленного объема добычи газа в 250 миллиардов кубометров или не позднее чем по истечении 12 лет с запуска проекта. Первая линия "Ямал СПГ" была запущена в декабре 2017 года, вторая - в августе 2018 года. А для Самотлорского месторождения законопроект обнуляет базовый налоговый вычет по НДПИ с 2028 по 2030 годы, но сохраняет дополнительную надбавку к вычету. Общая сумма надбавки за все налоговые периоды не может превышать 37,432 миллиарда рублей. Кроме того, для независимых производителей газа при расчете надбавки к НДПИ в расчетную базу будет включаться газ, который они продают населению не только напрямую, как сейчас, но и через посредников. Сейчас надбавка составляет 2% от стоимости газа, реализованного на внутреннем рынке. В дальнейшем запланирован ее рост: с 1 ноября 2026 года - до 5%, с 1 августа 2027 года - до 8%, с 1 августа 2028 года - до 11%.

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