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Госдума сохранила тарифы на страхование от травматизма на постоянной основе - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума сохранила тарифы на страхование от травматизма на постоянной основе
Госдума сохранила тарифы на страхование от травматизма на постоянной основе - 29.10.2026, ПРАЙМ
Госдума сохранила тарифы на страхование от травматизма на постоянной основе
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сохраняет на постоянной основе действующие тарифы на обязательное социальное страхование от... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:54+0300
2026-10-29T20:20+0300
бизнес
россия
госдума
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сохраняет на постоянной основе действующие тарифы на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он дополняет Налоговый кодекс главой о тарифах на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. При этом тарифы устанавливаются в действующих размерах без привязки к конкретным годам, то есть на постоянной основе. Как и сейчас, будут действовать 32 страховых тарифа (от 0,2% до 8,5% от сумм выплат и иных вознаграждений), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска. А для работодателей, привлекающих к труду инвалидов, сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов по данному виду страхования. Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд инвалидов, по-прежнему смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп.
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бизнес, россия, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Госдума
19:54 29.10.2026 (обновлено: 20:20 29.10.2026)
 
Госдума сохранила тарифы на страхование от травматизма на постоянной основе

Тарифы на страхование от травматизма закрепят на постоянной основе на производстве

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сохраняет на постоянной основе действующие тарифы на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он дополняет Налоговый кодекс главой о тарифах на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. При этом тарифы устанавливаются в действующих размерах без привязки к конкретным годам, то есть на постоянной основе.
Как и сейчас, будут действовать 32 страховых тарифа (от 0,2% до 8,5% от сумм выплат и иных вознаграждений), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска. А для работодателей, привлекающих к труду инвалидов, сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов по данному виду страхования.
Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд инвалидов, по-прежнему смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп.
 
БизнесРОССИЯГосдума
 
 
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