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Госдума сохранила тарифы на страхование от травматизма на постоянной основе

Госдума сохранила тарифы на страхование от травматизма на постоянной основе - 29.10.2026, ПРАЙМ

Госдума сохранила тарифы на страхование от травматизма на постоянной основе

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сохраняет на постоянной основе действующие тарифы на обязательное социальное страхование от... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:54+0300

2026-10-29T19:54+0300

2026-10-29T20:20+0300

бизнес

россия

госдума

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сохраняет на постоянной основе действующие тарифы на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он дополняет Налоговый кодекс главой о тарифах на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. При этом тарифы устанавливаются в действующих размерах без привязки к конкретным годам, то есть на постоянной основе. Как и сейчас, будут действовать 32 страховых тарифа (от 0,2% до 8,5% от сумм выплат и иных вознаграждений), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска. А для работодателей, привлекающих к труду инвалидов, сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов по данному виду страхования. Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд инвалидов, по-прежнему смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп.

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бизнес, россия, госдума