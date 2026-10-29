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В Госдуме рассказали о пользе регистрации IMEI-номеров смартфонов

В Госдуме рассказали о пользе регистрации IMEI-номеров смартфонов - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о пользе регистрации IMEI-номеров смартфонов

Регистрация IMEI-номеров смартфонов кратно снизит количество краж и разбойных нападений, связанных с мобильными устройствами, сообщил глава комитета Госдумы по... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T22:29+0300

2026-10-29T22:29+0300

2026-10-29T22:29+0300

технологии

бизнес

россия

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Регистрация IMEI-номеров смартфонов кратно снизит количество краж и разбойных нападений, связанных с мобильными устройствами, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. IMEI - это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. На видео, которое опубликовано в канале Боярского на платформе в "Макс", глава комитета рассказал, что с 1 марта 2027 года операторы связи смогут видеть IMEI-номер устройства в режиме онлайн и отключать те, что попали в "черный список". "Никто не говорит о пользе, которую принесет это нововведение. Мне кажется, что если не на нет, то кратно мы снизим количество преступлений, разбойных нападений, в том числе связанных с тяжкими телесными повреждениями, которые до сих пор фиксируются, связанных с кражей дорогих, да и любых, в принципе, мобильных устройств", - сказал Боярский на видео. По его словам, использовать смартфон с IMEI, который попадет в "черный список", будет невозможным, так как он превратится в "кирпич". Законодатель отметил, что разбирать его на запчасти также станет бессмысленно, потому что IMEI прописан и в них. "Так что сделано это для того, чтобы вести порядок в сфере обращения серых или, скажем так, криминальных устройств, и это, конечно же, шаг в правильном направлении", - подытожил Боярский. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых мерах защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. В него, в частности, вошла норма о создании базы IMEI.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, владимир путин, госдума