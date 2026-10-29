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В Госдуме рассказали, как операторы смогут отключать IMEI-номера

В Госдуме рассказали, как операторы смогут отключать IMEI-номера - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как операторы смогут отключать IMEI-номера

Операторы связи смогут видеть IMEI-номера устройств в режиме онлайн и отключать те, что попали в черный список, рассказал глава комитета Госдумы по... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T22:41+0300

2026-10-29T22:41+0300

2026-10-29T22:41+0300

технологии

россия

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Операторы связи смогут видеть IMEI-номера устройств в режиме онлайн и отключать те, что попали в черный список, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. IMEI - это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с сим-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора. "Что такое IMEI? Это не тот номер телефона, на который мы звоним. Это длинный набор цифр, уникальный номер устройства, который присваивается ему на заводе-изготовителе, прошивается сквозь все его детали. Его нельзя ни стереть, ни изменить. Важный момент: оператор связи видит этот IMEI-номер в режиме онлайн. Соответственно, появится база легальных, чистых IMEI-номеров и тех, которые себя скомпрометировали. И их операторы связи смогут отключать", - сказал Боярский на видео, которое опубликовано в его канале на платформе "Макс". По его мнению, в четверг "однобоко" прозвучала новость о том, что с 1 марта 2027 года все телефоны и смартфоны должны будут пройти обязательную регистрацию в IMEI-базе устройств. "Это международный опыт. Такое положение мы приняли во втором пакете мер по борьбе с мошенничеством летом этого года", - пояснил глава комитета. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых мерах защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. В него, в частности, вошла норма о создании базы IMEI.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, владимир путин, госдума