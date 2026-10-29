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В Госдуму внесли проект о штрафах для ювелиров за недостоверную информацию - 29.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о штрафах для ювелиров за недостоверную информацию
В Госдуму внесли проект о штрафах для ювелиров за недостоверную информацию - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о штрафах для ювелиров за недостоверную информацию
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий для участников оборота ювелирной продукции административную ответственность за внесение... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T23:14+0300
2026-10-29T23:14+0300
россия
промышленность
госдума
федеральная пробирная палата
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874788651.jpg?1793304863
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий для участников оборота ювелирной продукции административную ответственность за внесение недостоверной или неполной информации в систему контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, документ доступен в думской электронной базе. По закону юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете, должны предоставлять информацию в Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Сейчас Кодекс об административных правонарушениях уже предусматривает штрафы за непредставление отчетности о движении драгоценных металлов и камней, за недостоверные сведения о фактическом расходе, за непредставление информации в систему контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них, а также за нарушение правил хранения и инвентаризации. Внесенный в Госдуму правительственный проект, согласно пояснительной записке, разработан, чтобы установить административную ответственность за непредставление информации в установленный законодательством РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях срок либо за представление неполной или недостоверной информации в систему контроля на всех этапах оборота таких изделий. Изменения предлагается внести в статью 15.47 КоАП. Согласно представленным в пояснительной записке данным, число случаев представления неполных или недостоверных сведений превышает 4,5 тысячи, а несвоевременного представления информации – более 9,5 тысячи случаев. Анализ правоприменительной практики, в том числе обращений граждан, говорит о том, что есть случаи, когда данные, указанные на самом ювелирном изделии и на ярлыке с ценником, не совпадают с данными, содержащимися в системе контроля. Кроме того, Федеральная пробирная палата выявляет случаи, когда ювелирное изделие фактически продано покупателю, но может от недели до нескольких месяцев на официальном сайте пробирной палаты отображаться со статусом "находится в продаже в магазине", что свидетельствует о представлении информации в ГИИС ДМДК с нарушением установленного срока.
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россия, промышленность, госдума, федеральная пробирная палата
РОССИЯ, Промышленность, Госдума, Федеральная пробирная палата
23:14 29.10.2026
 
В Госдуму внесли проект о штрафах для ювелиров за недостоверную информацию

Правительство внесло в Госдуму проект о штрафах для ювелиров за недостоверную информацию

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий для участников оборота ювелирной продукции административную ответственность за внесение недостоверной или неполной информации в систему контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, документ доступен в думской электронной базе.
По закону юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете, должны предоставлять информацию в Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК).
Сейчас Кодекс об административных правонарушениях уже предусматривает штрафы за непредставление отчетности о движении драгоценных металлов и камней, за недостоверные сведения о фактическом расходе, за непредставление информации в систему контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них, а также за нарушение правил хранения и инвентаризации.
Внесенный в Госдуму правительственный проект, согласно пояснительной записке, разработан, чтобы установить административную ответственность за непредставление информации в установленный законодательством РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях срок либо за представление неполной или недостоверной информации в систему контроля на всех этапах оборота таких изделий.
Изменения предлагается внести в статью 15.47 КоАП.
Согласно представленным в пояснительной записке данным, число случаев представления неполных или недостоверных сведений превышает 4,5 тысячи, а несвоевременного представления информации – более 9,5 тысячи случаев. Анализ правоприменительной практики, в том числе обращений граждан, говорит о том, что есть случаи, когда данные, указанные на самом ювелирном изделии и на ярлыке с ценником, не совпадают с данными, содержащимися в системе контроля.
Кроме того, Федеральная пробирная палата выявляет случаи, когда ювелирное изделие фактически продано покупателю, но может от недели до нескольких месяцев на официальном сайте пробирной палаты отображаться со статусом "находится в продаже в магазине", что свидетельствует о представлении информации в ГИИС ДМДК с нарушением установленного срока.
 
РОССИЯПромышленностьГосдумаФедеральная пробирная палата
 
 
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