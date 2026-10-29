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Гости II Московской международной недели видеоигр смогут сыграть за Колобка

Гости II Московской международной недели видеоигр смогут сыграть за Колобка - 29.10.2026, ПРАЙМ

Гости II Московской международной недели видеоигр смогут сыграть за Колобка

Гости II Московской международной недели видеоигр смогут сыграть за боевого Колобка, Царевну и пса Тото из "Волшебника Изумрудного города" с 30 октября до 1... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T22:56+0300

2026-10-29T22:56+0300

2026-10-29T22:56+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Гости II Московской международной недели видеоигр смогут сыграть за боевого Колобка, Царевну и пса Тото из "Волшебника Изумрудного города" с 30 октября до 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы. Московская международная неделя видеоигр проходит в столице с 29 октября по 1 ноября. "С 30 октября по 1 ноября на выставке II Московской международной недели видеоигр в Московском кластере видеоигр и анимации московские студии покажут игры по мотивам сказок. Гости смогут сыграть за боевого Колобка, Царевну и пса Тото из "Волшебника Изумрудного города", а также познакомиться со сказочником, который с помощью ИИ каждый раз придумывает новую историю", - рассказали в пресс-службе. Организаторы отметили, что экшен-приключение TSAREVNA. Age of Tales от студии ВАТТ разворачивается в мире славянского темного фэнтези. В поисках возмездия Царевна проходит сквозь мифические миры: от Подземного царства до загадочного Ирия, где бросает вызов нечисти. Ее оружие — балет, и потому каждый бой в игре превращается в смертоносный танец. "В The Bun. Survivor от 39kingdom studio Колобку уже не укатиться от судьбы, и ее придется сокрушить. Это экшен-роглайк по мотивам славянского фольклора: герой отбивается от волн нечисти и с каждым забегом становится сильнее. Знакомая сказка превращается в мрачное и ироничное приключение", - рассказали в АКИ. В пресс-службе отметили, что в Toto"s Journey от Hanuman Games пес Тото путешествует по миру, созданному по мотивам "Волшебника Изумрудного города". В этом приключении от третьего лица игрок исследует сказочный мир, решает головоломки и выполняет сюжетные задания. Игра еще в разработке, и студия делает ее с прицелом на международную аудиторию. Организаторы добавили, что сказочные сюжеты есть и у других участников. Brandly Games привезет игру в жанре "три в ряд" по мотивам русских народных сказок. На инди-аллее Madness Studio покажет "НейроБаюна" — экшен-RPG в мире сказочной Руси. С крестьянами, лешими и водяными здесь можно говорить голосом, а сюжет, квесты и карта мира при каждом прохождении создаются заново. GamePunk Studio представит "Мастерскую сказок" — библиотеку детских игр-сказок с конструктором, в котором можно собрать собственную игру-книгу. Oxygen Chick привезет сказочный психологический хоррор "Отель Котел": герой заперт в плену гостиницы начала XX века и, чтобы выбраться, ищет отличия в окружающем мире.

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бизнес, россия, общество , москва