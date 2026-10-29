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Грушко: экономические отношения РФ и Турции остаются устойчивыми - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Грушко: экономические отношения РФ и Турции остаются устойчивыми
Грушко: экономические отношения РФ и Турции остаются устойчивыми - 29.10.2026, ПРАЙМ
Грушко: экономические отношения РФ и Турции остаются устойчивыми
Экономические отношения РФ и Турции остаются устойчивыми и будут развиваться даже в условиях вакханалии санкций, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:09+0300
2026-10-29T20:55+0300
россия
мировая экономика
турция
александр грушко
мид рф
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МОСКВА. 29 окт - ПРАЙМ. Экономические отношения РФ и Турции остаются устойчивыми и будут развиваться даже в условиях вакханалии санкций, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.Он отметил, что Турция является сегодня одним из основных торговых партнеров России."Даже в нынешних турбулентных условиях международной обстановки, вакханалии незаконных санкций, торгово-экономические отношения остаются устойчивыми с тенденций к дальнейшему росту",- сказал Грушко на торжественном вечере по случаю 103-й годовщины образования Турецкой Республики.Грушко подчеркнул, что Россия остается надежным и проверенным поставщиком в Турцию природного газа, других энергоресурсов, а один из флагманов двустороннего партнерства, АЭС "Аккую" скоро начнет выработку электроэнергии.Он также напомнил, что ежегодно Турцию посещают миллионы российских туристов, и выразил надежду, что турецкие туристы будут также активны на российском направлении.
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россия, мировая экономика, турция, александр грушко, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Александр Грушко, МИД РФ
20:09 29.10.2026 (обновлено: 20:55 29.10.2026)
 
Грушко: экономические отношения РФ и Турции остаются устойчивыми

Замглавы МИД Грушко: экономические отношения России и Турции остаются устойчивыми

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МОСКВА. 29 окт - ПРАЙМ. Экономические отношения РФ и Турции остаются устойчивыми и будут развиваться даже в условиях вакханалии санкций, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он отметил, что Турция является сегодня одним из основных торговых партнеров России.
"Даже в нынешних турбулентных условиях международной обстановки, вакханалии незаконных санкций, торгово-экономические отношения остаются устойчивыми с тенденций к дальнейшему росту",- сказал Грушко на торжественном вечере по случаю 103-й годовщины образования Турецкой Республики.
Грушко подчеркнул, что Россия остается надежным и проверенным поставщиком в Турцию природного газа, других энергоресурсов, а один из флагманов двустороннего партнерства, АЭС "Аккую" скоро начнет выработку электроэнергии.
Он также напомнил, что ежегодно Турцию посещают миллионы российских туристов, и выразил надежду, что турецкие туристы будут также активны на российском направлении.
 
РОССИЯМировая экономикаТУРЦИЯАлександр ГрушкоМИД РФ
 
 
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