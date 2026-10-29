https://1prime.ru/20261029/grushko-874783706.html

МИД РФ призвал снять санкции с России для продовольственной безопасности

МИД РФ призвал снять санкции с России для продовольственной безопасности - 29.10.2026, ПРАЙМ

МИД РФ призвал снять санкции с России для продовольственной безопасности

Для решения вопроса продовольственной безопасности нужно снять санкции с России, а не рассуждать о путях доставок зерна или обвинять Москву в деструктивных... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T20:58+0300

2026-10-29T20:58+0300

2026-10-29T20:58+0300

сельское хозяйство

россия

москва

черное море

украина

александр грушко

мид рф

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Для решения вопроса продовольственной безопасности нужно снять санкции с России, а не рассуждать о путях доставок зерна или обвинять Москву в деструктивных шагах, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Те на западе, кто любит говорить о продовольственной безопасности и упрекать Российскую Федерацию в ее подрыве, должны прежде всего либо прекратить об этом говорить, либо снять санкции, наложенные на весь сельхозсектор страны, которая вносит решающий вклад в обеспечение этой продовольственной безопасности, а именно с Российской Федерации",- сказал Грушко журналистам. Он напомнил, что все инициативы, которые ранее выдвигались по доставкам зерна из России по Черному морю носили паллиативный характер. "Необходимо прочное урегулирование (вокруг Украины - ред.), и тогда будет обеспечена и безопасность морских маршрутов",- заключил Грушко.

москва

черное море

украина

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сельское хозяйство, россия, москва, черное море, украина, александр грушко, мид рф