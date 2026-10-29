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МИД РФ призвал снять санкции с России для продовольственной безопасности - 29.10.2026, ПРАЙМ
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МИД РФ призвал снять санкции с России для продовольственной безопасности
МИД РФ призвал снять санкции с России для продовольственной безопасности - 29.10.2026, ПРАЙМ
МИД РФ призвал снять санкции с России для продовольственной безопасности
Для решения вопроса продовольственной безопасности нужно снять санкции с России, а не рассуждать о путях доставок зерна или обвинять Москву в деструктивных... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:58+0300
2026-10-29T20:58+0300
сельское хозяйство
россия
москва
черное море
украина
александр грушко
мид рф
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Для решения вопроса продовольственной безопасности нужно снять санкции с России, а не рассуждать о путях доставок зерна или обвинять Москву в деструктивных шагах, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Те на западе, кто любит говорить о продовольственной безопасности и упрекать Российскую Федерацию в ее подрыве, должны прежде всего либо прекратить об этом говорить, либо снять санкции, наложенные на весь сельхозсектор страны, которая вносит решающий вклад в обеспечение этой продовольственной безопасности, а именно с Российской Федерации",- сказал Грушко журналистам. Он напомнил, что все инициативы, которые ранее выдвигались по доставкам зерна из России по Черному морю носили паллиативный характер. "Необходимо прочное урегулирование (вокруг Украины - ред.), и тогда будет обеспечена и безопасность морских маршрутов",- заключил Грушко.
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сельское хозяйство, россия, москва, черное море, украина, александр грушко, мид рф
Сельское хозяйство, РОССИЯ, МОСКВА, Черное море, УКРАИНА, Александр Грушко, МИД РФ
20:58 29.10.2026
 
МИД РФ призвал снять санкции с России для продовольственной безопасности

Замглавы МИД Грушко: для продовольственной безопасности нужно снять санкции с России

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Для решения вопроса продовольственной безопасности нужно снять санкции с России, а не рассуждать о путях доставок зерна или обвинять Москву в деструктивных шагах, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Те на западе, кто любит говорить о продовольственной безопасности и упрекать Российскую Федерацию в ее подрыве, должны прежде всего либо прекратить об этом говорить, либо снять санкции, наложенные на весь сельхозсектор страны, которая вносит решающий вклад в обеспечение этой продовольственной безопасности, а именно с Российской Федерации",- сказал Грушко журналистам.
Он напомнил, что все инициативы, которые ранее выдвигались по доставкам зерна из России по Черному морю носили паллиативный характер.
"Необходимо прочное урегулирование (вокруг Украины - ред.), и тогда будет обеспечена и безопасность морских маршрутов",- заключил Грушко.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯМОСКВАЧерное мореУКРАИНААлександр ГрушкоМИД РФ
 
 
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