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Москва контактирует с партнерами по теме судоходства в Черном море

Москва контактирует с партнерами по теме судоходства в Черном море - 29.10.2026, ПРАЙМ

Москва контактирует с партнерами по теме судоходства в Черном море

Москва контактирует с партнерами по теме судоходства в Черном море, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:01+0300

2026-10-29T21:01+0300

2026-10-29T21:01+0300

россия

черное море

москва

александр грушко

мид рф

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Москва контактирует с партнерами по теме судоходства в Черном море, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Эти вопросы вообще-то затрагиваются в многочисленных контактах. Только не вопросы о поставках зерна, а вопросы, связанные с обеспечением безопасности мореходства, судоходства, региональной безопасности в Черном море и в других. Но это затрагивается во многих наших контактах", - сказал Грушко журналистам.

черное море

москва

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россия, черное море, москва, александр грушко, мид рф