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Москва контактирует с партнерами по теме судоходства в Черном море
Москва контактирует с партнерами по теме судоходства в Черном море - 29.10.2026, ПРАЙМ
Москва контактирует с партнерами по теме судоходства в Черном море
Москва контактирует с партнерами по теме судоходства в Черном море, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:01+0300
2026-10-29T21:01+0300
2026-10-29T21:01+0300
россия
черное море
москва
александр грушко
мид рф
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Москва контактирует с партнерами по теме судоходства в Черном море, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Эти вопросы вообще-то затрагиваются в многочисленных контактах. Только не вопросы о поставках зерна, а вопросы, связанные с обеспечением безопасности мореходства, судоходства, региональной безопасности в Черном море и в других. Но это затрагивается во многих наших контактах", - сказал Грушко журналистам.
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россия, черное море, москва, александр грушко, мид рф
РОССИЯ, Черное море, МОСКВА, Александр Грушко, МИД РФ
Москва контактирует с партнерами по теме судоходства в Черном море
Замглавы МИД Грушко: Москва контактирует с партнерами по вопросу судоходства в Черном море