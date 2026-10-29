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"Гугл" выплатил 16,8 миллиарда рублей штрафов за американский Google

"Гугл" выплатил 16,8 миллиарда рублей штрафов за американский Google - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Гугл" выплатил 16,8 миллиарда рублей штрафов за американский Google

Российский "Гугл" выплатил 16,8 миллиарда рублей штрафов, присужденных в России американской Google LLС: около 14,7 миллиарда рублей из них было выплачено из... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T08:11+0300

2026-10-29T08:11+0300

2026-10-29T08:21+0300

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Российский "Гугл" выплатил 16,8 миллиарда рублей штрафов, присужденных в России американской Google LLС: около 14,7 миллиарда рублей из них было выплачено из конкурсной массы "Гугла", еще 2,1 миллиарда рублей приставы взыскали с должников компании, заявил на заседании суда конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский. "На 20 сентября этого года на расчетный счет ООО "Гугл" поступило чуть более 16,7 миллиарда рублей, из них сумма в размере около 14,7 миллиарда рублей была списана Федеральной службой судебных приставов в счет погашения по исполнительным листам о взыскании административных штрафов с Google LLC", - сказал Таляровский. По словам управляющего, на погашение штрафов головной Google, кроме того, пошло еще более 2,1 миллиарда рублей, поступивших на счет самой Федеральной службы судебных приставов по исполнительным счетам в пользу "Гугла", в сумме – почти 16,8 миллиарда рублей. Всего же в конкурсную массу за период конкурсного производства поступило более 18,8 миллиарда рублей, сказал Таляровский. Он уточнил, что на оставшуюся сумму были погашены, в том числе требования ФНС России по текущим платежам и более 400 миллионов рублей заработной платы бывшим работникам "Гугла". Google многократно привлекался к административной ответственности за нарушения российского законодательства, в частности, за неудаление запрещенного контента и несоблюдение "закона о приземлении". Американской компании назначались, в том числе, миллиардные оборотные штрафы. Так, в конце 2021 года суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей, за повторное нарушение "порядка ограничения доступа к противоправному контенту". Затем Google оштрафовали на 21,7 миллиарда рублей за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. В марте 2025 гола Чертановский суд Москвы утвердил назначенный Google штраф в 8 миллиардов рублей за неуплату штрафа в 4 миллиарда, в свою очередь назначенного за неуплату 2 миллиардов рублей по решению ФАС за нарушение российского антимонопольного законодательства. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Суд 28 октября продлил процедуру банкротства российского "Гугла" до апреля будущего года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, гугл, фнс россии, россия