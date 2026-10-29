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Долги по зарплате перед бывшими работниками "Гугла" погасили почти на 88%

Долги по зарплате перед бывшими работниками "Гугла" погасили почти на 88% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Долги по зарплате перед бывшими работниками "Гугла" погасили почти на 88%

Долги по зарплате перед бывшими работниками обанкротившегося российского подразделения Google погашены почти на 88%, сообщил в арбитражном суде Москвы... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T08:48+0300

2026-10-29T08:48+0300

2026-10-29T08:56+0300

технологии

бизнес

москва

гугл

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Долги по зарплате перед бывшими работниками обанкротившегося российского подразделения Google погашены почти на 88%, сообщил в арбитражном суде Москвы конкурсный управляющий обанкротившегося ООО "Гугл" Валерий Таляровский. "Из конкурсной массы погашена на 87,83% вторая очередь реестра, это задолженность перед работниками должника по заработной плате в сумме более 404 миллионов рублей", - сказал Таляровский. В предыдущем отчете конкурсного управляющего в апреле говорилось, что требования перед бывшими сотрудниками погашены на сумму более 199 миллионов рублей. В реестр требований кредиторов на данный момент включены требования в размере более 23,5 миллиарда рублей. Кроме того, как сообщалось ранее, за реестром в числе текущих требований учитывается задолженность перед несколькими российскими телеканалами в размере более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число). Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Суд первой инстанции 28 октября еще на полгода продлил срок конкурсного производства в российской "дочке" Google.

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