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IBA: Россия, Индия и Африка должны вместе производить инновации - 29.10.2026, ПРАЙМ
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IBA: Россия, Индия и Африка должны вместе производить инновации
IBA: Россия, Индия и Африка должны вместе производить инновации - 29.10.2026, ПРАЙМ
IBA: Россия, Индия и Африка должны вместе производить инновации
Россия, Индия и Африка должны не только торговать друг с другом, они должны вместе производить, внедрять инновации и инвестировать как равноправные партнеры,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:00+0300
2026-10-29T14:00+0300
россия
мировая экономика
индия
африка
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия, Индия и Африка должны не только торговать друг с другом, они должны вместе производить, внедрять инновации и инвестировать как равноправные партнеры, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани. "Россия обладает значительными преимуществами в энергетике, инженерном деле, науке и промышленных технологиях. Индия привносит возможности фармацевтического производства, информационные технологии, предпринимательский опыт и давние торговые связи с африканскими странами. Африка, в свою очередь, обладает собственными промышленными амбициями, ресурсами, талантливыми людьми и быстро развивающимися рынками",- сказал он в кулуарах третьего экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. "Но мы должны выйти за рамки традиционной модели, основанной на закупке сырья и продаже готовой продукции. Россия, Индия и Африка должны не только торговать друг с другом, они должны вместе производить, внедрять инновации, инвестировать и процветать - как равноправные партнеры",- добавил он. По его словам, странам следует создавать предприятия, развивать инфраструктуру, готовить инженеров, выстраивать надежные финансовые механизмы и формировать бизнес, в котором африканские партнеры обладают реальной долей собственности и правом участвовать в принятии решений. БРИКС, заметил Котвани, предоставляет важную площадку для такого диалога, однако одни лишь институты не способны обеспечить процветание. "Бизнес, банки, университеты и правительства должны превращать обсуждения в реальные проекты",- подчеркнул собеседник агентства. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер мероприятий.
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россия, мировая экономика, индия, африка, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, АФРИКА, МОСКВА
14:00 29.10.2026
 
IBA: Россия, Индия и Африка должны вместе производить инновации

Глава IBA Котвани: Россия, Индия и Африка должны вместе производить и внедрять инновации

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия, Индия и Африка должны не только торговать друг с другом, они должны вместе производить, внедрять инновации и инвестировать как равноправные партнеры, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани.
"Россия обладает значительными преимуществами в энергетике, инженерном деле, науке и промышленных технологиях. Индия привносит возможности фармацевтического производства, информационные технологии, предпринимательский опыт и давние торговые связи с африканскими странами. Африка, в свою очередь, обладает собственными промышленными амбициями, ресурсами, талантливыми людьми и быстро развивающимися рынками",- сказал он в кулуарах третьего экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
"Но мы должны выйти за рамки традиционной модели, основанной на закупке сырья и продаже готовой продукции. Россия, Индия и Африка должны не только торговать друг с другом, они должны вместе производить, внедрять инновации, инвестировать и процветать - как равноправные партнеры",- добавил он.
По его словам, странам следует создавать предприятия, развивать инфраструктуру, готовить инженеров, выстраивать надежные финансовые механизмы и формировать бизнес, в котором африканские партнеры обладают реальной долей собственности и правом участвовать в принятии решений.
БРИКС, заметил Котвани, предоставляет важную площадку для такого диалога, однако одни лишь институты не способны обеспечить процветание. "Бизнес, банки, университеты и правительства должны превращать обсуждения в реальные проекты",- подчеркнул собеседник агентства.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер мероприятий.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯАФРИКАМОСКВА
 
 
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