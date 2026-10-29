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Глава IBA: российскому бизнесу в Индии нужно настраивать личные отношения - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Глава IBA: российскому бизнесу в Индии нужно настраивать личные отношения
Глава IBA: российскому бизнесу в Индии нужно настраивать личные отношения - 29.10.2026, ПРАЙМ
Глава IBA: российскому бизнесу в Индии нужно настраивать личные отношения
Чтобы добиться успеха на индийском рынке, российским предпринимателям надо прежде всего установить со своими партнерами личные отношения, без них не будет... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:57+0300
2026-10-29T16:57+0300
россия
мировая экономика
индия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874771253.jpg?1793282248
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чтобы добиться успеха на индийском рынке, российским предпринимателям надо прежде всего установить со своими партнерами личные отношения, без них не будет заключена ни одна сделка, поделился с РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани. Он привел популярное индийское выражение "гость от бога", отметив, что это не просто элегантная фраза, а из основных принципов индийской жизни. По словам Котвани, это важно понимать не только туристам, но и российским предпринимателям, желающим начать бизнес в Индии. "Не надо во время первой встречи интересоваться ценами, условиями поставки товара и прочими коммерческими вещами. Лучше постарайтесь установить с партнером личный контакт, чтобы вы лучше поняли его, а он вас. Расспросите своего партнера, откуда он родом, как стал заниматься бизнесом, кто его семья. Расскажите, конечно, и о себе", - рекомендует собеседник агентства. Но при этом, заметил глава IBA, не стоит путать дружелюбие с окончательным коммерческим соглашением. "Нередко "да" означает в Индии "я понимаю, о чем вы говорите", но никак не "я принимаю ваше предложение". Добрые отношения только открывают двери для сотрудничества между бизнесменами, но дальнейшее их развитие зависит исключительно от деловых, профессиональных качеств партнеров", - уточнил он.
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россия, мировая экономика, индия
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ
16:57 29.10.2026
 
Глава IBA: российскому бизнесу в Индии нужно настраивать личные отношения

Глава IBA: российскому бизнесу в Индии нужно настраивать личные отношения

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чтобы добиться успеха на индийском рынке, российским предпринимателям надо прежде всего установить со своими партнерами личные отношения, без них не будет заключена ни одна сделка, поделился с РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани.
Он привел популярное индийское выражение "гость от бога", отметив, что это не просто элегантная фраза, а из основных принципов индийской жизни. По словам Котвани, это важно понимать не только туристам, но и российским предпринимателям, желающим начать бизнес в Индии.
"Не надо во время первой встречи интересоваться ценами, условиями поставки товара и прочими коммерческими вещами. Лучше постарайтесь установить с партнером личный контакт, чтобы вы лучше поняли его, а он вас. Расспросите своего партнера, откуда он родом, как стал заниматься бизнесом, кто его семья. Расскажите, конечно, и о себе", - рекомендует собеседник агентства.
Но при этом, заметил глава IBA, не стоит путать дружелюбие с окончательным коммерческим соглашением.
"Нередко "да" означает в Индии "я понимаю, о чем вы говорите", но никак не "я принимаю ваше предложение". Добрые отношения только открывают двери для сотрудничества между бизнесменами, но дальнейшее их развитие зависит исключительно от деловых, профессиональных качеств партнеров", - уточнил он.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯ
 
 
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