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Индия стала второй после США по спросу на украшения с бриллиантами - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Индия стала второй после США по спросу на украшения с бриллиантами
Индия стала второй после США по спросу на украшения с бриллиантами - 29.10.2026, ПРАЙМ
Индия стала второй после США по спросу на украшения с бриллиантами
Индия стала второй после США по спросу на ювелирные украшения с бриллиантами, обойдя Китай, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:19+0300
2026-10-29T18:19+0300
мировая экономика
сша
индия
китай
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Индия стала второй после США по спросу на ювелирные украшения с бриллиантами, обойдя Китай, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept. "Отмечается рост спроса на крупные камни (два карата и выше), особенно в США и Индии, которая по спросу на ювелирные украшения с бриллиантами обошла Китай и теперь является вторым потребителем среди стран после США", - говорится в обзоре. В Kept подчеркнули, что инвесторы все больше воспринимают крупные натуральные бриллианты как актив для сохранения и приумножения стоимости на фоне спада с рекордных значений цены на золото. При этом мелкие бриллианты демонстрировали снижение стоимости. "В условиях экономической неопределенности покупатели демонстрируют более взвешенный подход к покупкам бриллиантов и украшений с ними. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке вносит свои заметные коррективы в отрасль - как в части настроений, так и в части структуры и логистики", - уточняется в обзоре. Так, дилерам пришлось в срочном порядке переносить запасы из Дубая в Антверпен. Нарушение логистики в ближневосточном регионе увеличило транспортные расходы и создало неопределенность и для зависящей от поставок сырья индийской гранильной отрасли. На фоне геополитических событий, 10%-ных тарифов США и глобального снижения спроса пострадал один из крупных центров торговли бриллиантами - Израиль. Совокупный экспорт алмазов и бриллиантов из него упал до рекордно низкого уровня в 2,4 миллиарда долларов за первую половину 2026 года, следует из обзора.
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мировая экономика, сша, индия, китай
Мировая экономика, США, ИНДИЯ, КИТАЙ
18:19 29.10.2026
 
Индия стала второй после США по спросу на украшения с бриллиантами

Kept: Индия стала второй по спросу на ювелирные украшения с бриллиантами после США

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Индия стала второй после США по спросу на ювелирные украшения с бриллиантами, обойдя Китай, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept.
"Отмечается рост спроса на крупные камни (два карата и выше), особенно в США и Индии, которая по спросу на ювелирные украшения с бриллиантами обошла Китай и теперь является вторым потребителем среди стран после США", - говорится в обзоре.
В Kept подчеркнули, что инвесторы все больше воспринимают крупные натуральные бриллианты как актив для сохранения и приумножения стоимости на фоне спада с рекордных значений цены на золото. При этом мелкие бриллианты демонстрировали снижение стоимости.
"В условиях экономической неопределенности покупатели демонстрируют более взвешенный подход к покупкам бриллиантов и украшений с ними. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке вносит свои заметные коррективы в отрасль - как в части настроений, так и в части структуры и логистики", - уточняется в обзоре.
Так, дилерам пришлось в срочном порядке переносить запасы из Дубая в Антверпен. Нарушение логистики в ближневосточном регионе увеличило транспортные расходы и создало неопределенность и для зависящей от поставок сырья индийской гранильной отрасли.
На фоне геополитических событий, 10%-ных тарифов США и глобального снижения спроса пострадал один из крупных центров торговли бриллиантами - Израиль. Совокупный экспорт алмазов и бриллиантов из него упал до рекордно низкого уровня в 2,4 миллиарда долларов за первую половину 2026 года, следует из обзора.
 
Мировая экономикаСШАИНДИЯКИТАЙ
 
 
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