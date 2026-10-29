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Инфляция в ЕС в сентябре ускорилась до 3,8%
Инфляция в ЕС в сентябре ускорилась до 3,8% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Инфляция в ЕС в сентябре ускорилась до 3,8%
Годовая инфляция в Евросоюзе в сентябре ускорилась до 3,8% после 3,2% в августе, причем главным фактором роста стали энергоносители, подорожавшие почти на 19%... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:07+0300
2026-10-29T18:07+0300
2026-10-29T18:07+0300
мировая экономика
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евростат
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Евросоюзе в сентябре ускорилась до 3,8% после 3,2% в августе, причем главным фактором роста стали энергоносители, подорожавшие почти на 19% за год, свидетельствуют данные Евростата, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, в сентябре энергоносители внесли наибольший положительный вклад в годовой показатель инфляции еврозоны - 1,71 процентного пункта. Положительный вклад также внесли услуги, промышленные товары неэнергетического назначения, продукты питания, алкоголь и табак, следует из публикации Евростата.
В еврозоне инфляция также выросла до 3,8% с 3,2% в августе. Годом ранее показатель составлял 2,6% в ЕС и 2,2% в странах, использующих евро.
Стоимость энергоносителей в еврозоне за год увеличилась на 18,9%, тогда как услуги подорожали на 3,2%, а промышленные товары неэнергетического назначения - на 1,1%.
Самый высокий рост цен зафиксировали в Румынии - 6,5%, Литве - 6,1% и Болгарии - 5,6%. В Бельгии инфляция достигла 4,5%, в Испании - 5%, во Франции - 3,4%, в Германии - 3,3%.
Минимальная инфляция была отмечена в Швеции - 1%. В Венгрии и Дании показатель составил 2,1%.
По сравнению с августом инфляция выросла в 23 странах ЕС. При этом в октябре 2022 года инфляция в ЕС достигала показателей в 11,5%, поэтому нынешний скачок пока ниже пикового уровня прежнего энергетического кризиса.
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мировая экономика, румыния, литва, болгария, ес, евростат
Мировая экономика, РУМЫНИЯ, ЛИТВА, БОЛГАРИЯ, ЕС, Евростат
Инфляция в ЕС в сентябре ускорилась до 3,8%
Евростат: годовая инфляция в ЕС в сентябре ускорилась до 3,8% после 3,2% в августе
БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Евросоюзе в сентябре ускорилась до 3,8% после 3,2% в августе, причем главным фактором роста стали энергоносители, подорожавшие почти на 19% за год, свидетельствуют данные Евростата, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, в сентябре энергоносители внесли наибольший положительный вклад в годовой показатель инфляции еврозоны - 1,71 процентного пункта. Положительный вклад также внесли услуги, промышленные товары неэнергетического назначения, продукты питания, алкоголь и табак, следует из публикации Евростата.
В еврозоне инфляция также выросла до 3,8% с 3,2% в августе. Годом ранее показатель составлял 2,6% в ЕС и 2,2% в странах, использующих евро.
Стоимость энергоносителей в еврозоне за год увеличилась на 18,9%, тогда как услуги подорожали на 3,2%, а промышленные товары неэнергетического назначения - на 1,1%.
Самый высокий рост цен зафиксировали в Румынии - 6,5%, Литве - 6,1% и Болгарии - 5,6%. В Бельгии инфляция достигла 4,5%, в Испании - 5%, во Франции - 3,4%, в Германии - 3,3%.
Минимальная инфляция была отмечена в Швеции - 1%. В Венгрии и Дании показатель составил 2,1%.
По сравнению с августом инфляция выросла в 23 странах ЕС. При этом в октябре 2022 года инфляция в ЕС достигала показателей в 11,5%, поэтому нынешний скачок пока ниже пикового уровня прежнего энергетического кризиса.