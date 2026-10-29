https://1prime.ru/20261029/iran-874736777.html

СМИ узнали, сколько продлится новый раунд возможных ударов США по Ирану

СМИ узнали, сколько продлится новый раунд возможных ударов США по Ирану - 29.10.2026, ПРАЙМ

СМИ узнали, сколько продлится новый раунд возможных ударов США по Ирану

Новый раунд возможных ударов США по Ирану может продлиться несколько дней, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных дипломатов. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:04+0300

2026-10-29T09:04+0300

2026-10-29T09:04+0300

иран

сша

израиль

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Новый раунд возможных ударов США по Ирану может продлиться несколько дней, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных дипломатов. Ранее портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил, что США и Израиль подготовили план новой военной операции против Ирана, которая может начаться сразу после ноябрьских промежуточных выборов в Америке в случае срыва дипломатических переговоров. "США заявили региональным союзникам, что новый раунд военных действий может продлиться несколько дней", - говорится в сообщении. При этом агентство отмечает, что региональные чиновники готовятся к ответным действиям Ирана, что может привести к еще более длительной борьбе.

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иран, сша, израиль