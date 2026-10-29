https://1prime.ru/20261029/istochnik-874751488.html

Эксперт оценил риски Samsung и SK Hynix из-за "пузыря" ИИ в Китае

Эксперт оценил риски Samsung и SK Hynix из-за "пузыря" ИИ в Китае - 29.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил риски Samsung и SK Hynix из-за "пузыря" ИИ в Китае

Южнокорейские производители полупроводников Samsung и SK Hynix обеспечены заказами на два года вперед, поэтому даже в случае схлопывания инвестиционного... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:19+0300

2026-10-29T12:19+0300

2026-10-29T12:22+0300

технологии

мировая экономика

samsung

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СЕУЛ, 29 октября — ПРАЙМ. Южнокорейские производители полупроводников Samsung и SK Hynix обеспечены заказами на два года вперед, поэтому даже в случае схлопывания инвестиционного "пузыря" на рынке искусственного интеллекта резкого сокращения спроса на их продукцию в ближайшее время не ожидается, заявил РИА Новости экспертный источник в сфере южнокорейско-китайского сотрудничества. Китайский фондовый индекс STAR50, агрегирующий котировки акций в сфере высоких технологий, в том числе искусственного интеллекта и полупроводников, за неполные четыре месяца упал на 40%, в результате чего совокупная рыночная капитализация компаний сократилась примерно на 480 миллиардов долларов. Такое падение свидетельствует о схлопывании инвестиционного "пузыря". "Я встречался с руководителями полупроводниковых компаний и спрашивал их об этом. Они говорят, что заказами обеспечены уже на два года вперед", — сообщил собеседник агентства. По словам источника агентства, предложение полупроводников по-прежнему значительно отстает от спроса, а крупнейшие южнокорейские производители уже получили заказы на длительный период. "Samsung и SK Hynix уже получили столько заказов, что даже при работе на полную мощность им потребуется все это время, чтобы их выполнить. Кроме того, они уже получили авансовые платежи", — сказал эксперт. Он уточнил, что заказы оплачены не полностью, однако размер авансов составляет десятки процентов от их стоимости. При этом производители уже не принимают новых заказов без значительной предоплаты. "Поэтому даже если "пузырь" лопнет, в ближайшие два года этого не произойдет. Заказы уже размещены. И речь не просто о заказах: компании даже не принимают их без значительной предоплаты. Сейчас это рынок продавца, а не покупателя", — отметил собеседник агентства. Вместе с тем эксперт признал само наличие признаков инвестиционного "пузыря" в мировой индустрии искусственного интеллекта. По его оценке, многие компании, не получающие прибыли, продолжают привлекать значительные средства и осуществлять масштабные капитальные вложения, несмотря на неопределенность будущих доходов. "Они продолжают тратить огромные суммы на капитальные вложения, но при этом выходят на IPO. Это ненормально. В этом смысле "пузырь" действительно существует", — подчеркнул источник.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, samsung