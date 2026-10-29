https://1prime.ru/20261029/jandeks-874738024.html

"Яндекс" восстановил все сервисы для пользователей и бизнеса

"Яндекс" восстановил все сервисы для пользователей и бизнеса - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" восстановил все сервисы для пользователей и бизнеса

"Яндекс" восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса, теперь в них доступны ключевые функции, рассказали в компании. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:19+0300

2026-10-29T09:19+0300

2026-10-29T09:30+0300

технологии

бизнес

россия

яндекс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874738024.jpg?1793255446

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса, теперь в них доступны ключевые функции, рассказали в компании. "Яндекс" восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса - в них доступны ключевые функции. Инженеры компании работают над тем, чтобы вернуть все возможности в полном объеме", - говорится в сообщении. Отмечается, что масштаб и диверсификация бизнеса обеспечивают "Яндексу" устойчивость, и компания продолжает выполнять обязательства перед партнерами и клиентами. Кроме того, "Яндекс" продолжает повышать устойчивость инфраструктуры и переходить к более распределенной модели ее работы. Ранее, 11 октября, центр обработки данных "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали ЦОДы компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, яндекс