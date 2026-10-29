https://1prime.ru/20261029/jaroslavl-874740334.html
В Ярославле сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Ярославле сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Ярославле сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:58+0300
2026-10-29T09:58+0300
2026-10-29T09:58+0300
бизнес
ярославль
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874740334.jpg?1793257109
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ярославль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ярославль, росавиация
Бизнес, ЯРОСЛАВЛЬ, Росавиация
В Ярославле сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов