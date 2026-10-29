https://1prime.ru/20261029/jaroslavl-874740334.html

В Ярославле сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Ярославле сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Ярославле сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:58+0300

2026-10-29T09:58+0300

2026-10-29T09:58+0300

бизнес

ярославль

росавиация

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, ярославль, росавиация