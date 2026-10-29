https://1prime.ru/20261029/kabmin-874731445.html
Кабмин обсудит подготовку ЖКХ и электроэнергетики к зиме
Кабмин обсудит подготовку ЖКХ и электроэнергетики к зиме - 29.10.2026, ПРАЙМ
Кабмин обсудит подготовку ЖКХ и электроэнергетики к зиме
Правительство РФ обсудит ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T00:16+0300
2026-10-29T00:16+0300
2026-10-29T00:16+0300
марат хуснуллин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874731445.jpg?1793222201
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов, сообщили в пресс-службе кабмина.
Доклад по данному вопросу представлен Минстроем России.
Коммунальная инфраструктура в стране на 99% готова к отопительному сезону, сообщил ранее в октябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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марат хуснуллин
Кабмин обсудит подготовку ЖКХ и электроэнергетики к зиме
Правительство обсудит подготовку предприятий ЖКХ и электроэнергетики к зиме
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов, сообщили в пресс-службе кабмина.
Доклад по данному вопросу представлен Минстроем России.
Коммунальная инфраструктура в стране на 99% готова к отопительному сезону, сообщил ранее в октябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.