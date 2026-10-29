https://1prime.ru/20261029/kabmin-874731445.html

Кабмин обсудит подготовку ЖКХ и электроэнергетики к зиме

Кабмин обсудит подготовку ЖКХ и электроэнергетики к зиме - 29.10.2026, ПРАЙМ

Кабмин обсудит подготовку ЖКХ и электроэнергетики к зиме

Правительство РФ обсудит ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T00:16+0300

2026-10-29T00:16+0300

2026-10-29T00:16+0300

марат хуснуллин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит ход подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов, сообщили в пресс-службе кабмина. Доклад по данному вопросу представлен Минстроем России. Коммунальная инфраструктура в стране на 99% готова к отопительному сезону, сообщил ранее в октябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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марат хуснуллин