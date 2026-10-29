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Катар закупает сжиженный природный газ у США - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Катар закупает сжиженный природный газ у США
Катар закупает сжиженный природный газ у США - 29.10.2026, ПРАЙМ
Катар закупает сжиженный природный газ у США
Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy закупает сжиженный природный газ (СПГ) у США и других поставщиков для снижения рисков, связанных с... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:25+0300
2026-10-29T18:25+0300
газ
мировая экономика
сша
ормузский пролив
катар
qatarenergy
cheniere
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy закупает сжиженный природный газ (СПГ) у США и других поставщиков для снижения рисков, связанных с ограничениями движения в Ормузском проливе, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на госминистра страны по энергетическим вопросам и генерального директора компании Саада аль-Кааби. "QatarEnergy заключает соглашения о долгосрочных поставках сжиженного природного газа с США и другими поставщиками в рамках стратегии по созданию торгового и арбитражного хеджа, который будет приносить доход в случае, если в будущем экспорт через Ормузский пролив будет прерван", - пишет агентство. В октябре QatarEnergy сообщила, что заключила соглашение с американским производителем СПГ Cheniere о поставке 4 миллионов СПГ в год в период с 2031 до конца 2054 года. "В случае закрытия пролива, что и является той самой непредвиденной ситуацией, на которую мы рассчитываем, сразу же произойдет резкий скачок цен на газ, и мы сможем получить доход для QatarEnergy, который в противном случае не был бы получен", - пояснил Рейтеру аль-Кааби. Глава QatarEnergy отметил, что закупки СПГ не требуют капитальных вложений и обходятся намного дешевле, чем строительство трубопроводов или дополнительных линий производства. Катар - крупнейший производитель СПГ в мире. Однако в связи с войной между США и Ираном и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - страна была вынуждена снизить производство СПГ более чем в 2,5 раза.
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газ, мировая экономика, сша, ормузский пролив, катар, qatarenergy, cheniere
Газ, Мировая экономика, США, Ормузский пролив, КАТАР, QatarEnergy, Cheniere
18:25 29.10.2026
 
Катар закупает сжиженный природный газ у США

atarEnergy закупает СПГ у США для снижения рисков ограничения движения в проливе

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy закупает сжиженный природный газ (СПГ) у США и других поставщиков для снижения рисков, связанных с ограничениями движения в Ормузском проливе, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на госминистра страны по энергетическим вопросам и генерального директора компании Саада аль-Кааби.
"QatarEnergy заключает соглашения о долгосрочных поставках сжиженного природного газа с США и другими поставщиками в рамках стратегии по созданию торгового и арбитражного хеджа, который будет приносить доход в случае, если в будущем экспорт через Ормузский пролив будет прерван", - пишет агентство.
В октябре QatarEnergy сообщила, что заключила соглашение с американским производителем СПГ Cheniere о поставке 4 миллионов СПГ в год в период с 2031 до конца 2054 года.
"В случае закрытия пролива, что и является той самой непредвиденной ситуацией, на которую мы рассчитываем, сразу же произойдет резкий скачок цен на газ, и мы сможем получить доход для QatarEnergy, который в противном случае не был бы получен", - пояснил Рейтеру аль-Кааби.
Глава QatarEnergy отметил, что закупки СПГ не требуют капитальных вложений и обходятся намного дешевле, чем строительство трубопроводов или дополнительных линий производства.
Катар - крупнейший производитель СПГ в мире. Однако в связи с войной между США и Ираном и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - страна была вынуждена снизить производство СПГ более чем в 2,5 раза.
 
ГазМировая экономикаСШАОрмузский проливКАТАРQatarEnergyCheniere
 
 
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