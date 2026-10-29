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Катар сможет восстановить производство СПГ за неделю - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Катар сможет восстановить производство СПГ за неделю
Катар сможет восстановить производство СПГ за неделю - 29.10.2026, ПРАЙМ
Катар сможет восстановить производство СПГ за неделю
Катарская государственная компания QatarEnergy может восстановить производство сжиженного природного газа (СПГ) за неделю после заключения мирного соглашения,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:56+0300
2026-10-29T19:10+0300
газ
катар
ближний восток
иран
qatarenergy
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Катарская государственная компания QatarEnergy может восстановить производство сжиженного природного газа (СПГ) за неделю после заключения мирного соглашения, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на госминистра страны по энергетическим вопросам и генерального директора компании Саада аль-Кааби. "Он отметил, что Катар сможет возобновить полномасштабное производство СПГ в течение недели после заключения мирного соглашения (между Ираном, США и Израилем - ред.) при условии наличия судов", - пишет агентство. Рейтер указывает, что ракетные удары повредили 2 из 14 линий СПГ-завода Рас-Лаффан, принадлежащего компании. Отмечается, что объем производства будет ограничен примерно 83% от довоенного уровня до тех пор, пока поврежденные технологические линии заводов компании не возобновят работу. Агентство поясняет, что в результате военных действий на Ближнем Востоке было выведено из строя 17% экспортных мощностей Катара. Ущерб компании эквивалентен добыче 12,8 миллионов тонн газа в год и около 20 миллиардам долларов упущенной выручки, отмечает Рейтер. Катар - крупнейший производитель СПГ в мире. Однако в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - страна была вынуждена снизить производство СПГ более чем в 2,5 раза.
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газ, катар, ближний восток, иран, qatarenergy
Газ, КАТАР, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, QatarEnergy
18:56 29.10.2026 (обновлено: 19:10 29.10.2026)
 
Катар сможет восстановить производство СПГ за неделю

QatarEnergy может восстановить производство СПГ за неделю после мирного соглашения

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Катарская государственная компания QatarEnergy может восстановить производство сжиженного природного газа (СПГ) за неделю после заключения мирного соглашения, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на госминистра страны по энергетическим вопросам и генерального директора компании Саада аль-Кааби.
"Он отметил, что Катар сможет возобновить полномасштабное производство СПГ в течение недели после заключения мирного соглашения (между Ираном, США и Израилем - ред.) при условии наличия судов", - пишет агентство.
Рейтер указывает, что ракетные удары повредили 2 из 14 линий СПГ-завода Рас-Лаффан, принадлежащего компании.
Отмечается, что объем производства будет ограничен примерно 83% от довоенного уровня до тех пор, пока поврежденные технологические линии заводов компании не возобновят работу.
Агентство поясняет, что в результате военных действий на Ближнем Востоке было выведено из строя 17% экспортных мощностей Катара. Ущерб компании эквивалентен добыче 12,8 миллионов тонн газа в год и около 20 миллиардам долларов упущенной выручки, отмечает Рейтер.
Катар - крупнейший производитель СПГ в мире. Однако в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями с поставками через основную транспортную артерию - Ормузский пролив - страна была вынуждена снизить производство СПГ более чем в 2,5 раза.
 
ГазКАТАРБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАНQatarEnergy
 
 
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