https://1prime.ru/20261029/kazahstan-874740851.html

В Казахстане началась геологическая съемка нового масштаба

В Казахстане началась геологическая съемка нового масштаба - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Казахстане началась геологическая съемка нового масштаба

Геологическая съемка нового масштаба начата в Казахстане, планируется в ближайшие три года реализовать 20 проектов геологоразведки на площади около 100 тысяч... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:13+0300

2026-10-29T10:13+0300

2026-10-29T10:16+0300

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 29 окт - ПРАЙМ. Геологическая съемка нового масштаба начата в Казахстане, планируется в ближайшие три года реализовать 20 проектов геологоразведки на площади около 100 тысяч квадратных километров, сообщил заместитель министра промышленности и строительства республики Иран Шархан. В четверг на заседании правительства, посвященном реализации послания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Шархан доложил о начале первой в стране государственной геологической съемки масштаба 1:50 000. "В ближайшие три года планируется реализовать 20 проектов на площади около 100 тысяч квадратных километров. Для выявления скрытых залежей наряду с традиционными методами активно применяются современные технологии: Ionic Leach (метод химического анализа грунта для поиска полезных ископаемых - ред.), спутниковые данные, беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект", - сообщил Шархан. По его словам, предварительные данные о перспективности получены уже по семи объектам. Подтвержденные участки планируется подготовить к выставлению на аукцион в следующем году. Также Шархан отметил продолжающуюся цифровизацию отрасли. На единой платформе недропользования размещено более 70 тысяч геологических отчетов и 109 тысяч контуров изученности территорий. Вся первичная информация оцифрована - всего около 4,8 миллиона единиц.

казахстан

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казахстан, касым-жомарт токаев