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В Казахстане началась геологическая съемка нового масштаба - 29.10.2026, ПРАЙМ
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В Казахстане началась геологическая съемка нового масштаба
В Казахстане началась геологическая съемка нового масштаба - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Казахстане началась геологическая съемка нового масштаба
Геологическая съемка нового масштаба начата в Казахстане, планируется в ближайшие три года реализовать 20 проектов геологоразведки на площади около 100 тысяч... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:13+0300
2026-10-29T10:16+0300
казахстан
касым-жомарт токаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874740851.jpg?1793258198
АЛМА-АТА, 29 окт - ПРАЙМ. Геологическая съемка нового масштаба начата в Казахстане, планируется в ближайшие три года реализовать 20 проектов геологоразведки на площади около 100 тысяч квадратных километров, сообщил заместитель министра промышленности и строительства республики Иран Шархан. В четверг на заседании правительства, посвященном реализации послания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Шархан доложил о начале первой в стране государственной геологической съемки масштаба 1:50 000. "В ближайшие три года планируется реализовать 20 проектов на площади около 100 тысяч квадратных километров. Для выявления скрытых залежей наряду с традиционными методами активно применяются современные технологии: Ionic Leach (метод химического анализа грунта для поиска полезных ископаемых - ред.), спутниковые данные, беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект", - сообщил Шархан. По его словам, предварительные данные о перспективности получены уже по семи объектам. Подтвержденные участки планируется подготовить к выставлению на аукцион в следующем году. Также Шархан отметил продолжающуюся цифровизацию отрасли. На единой платформе недропользования размещено более 70 тысяч геологических отчетов и 109 тысяч контуров изученности территорий. Вся первичная информация оцифрована - всего около 4,8 миллиона единиц.
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казахстан, касым-жомарт токаев
КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев
10:13 29.10.2026 (обновлено: 10:16 29.10.2026)
 
В Казахстане началась геологическая съемка нового масштаба

В Казахстане планируется за три года реализовать 20 проектов геологоразведки

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АЛМА-АТА, 29 окт - ПРАЙМ. Геологическая съемка нового масштаба начата в Казахстане, планируется в ближайшие три года реализовать 20 проектов геологоразведки на площади около 100 тысяч квадратных километров, сообщил заместитель министра промышленности и строительства республики Иран Шархан.
В четверг на заседании правительства, посвященном реализации послания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Шархан доложил о начале первой в стране государственной геологической съемки масштаба 1:50 000.
"В ближайшие три года планируется реализовать 20 проектов на площади около 100 тысяч квадратных километров. Для выявления скрытых залежей наряду с традиционными методами активно применяются современные технологии: Ionic Leach (метод химического анализа грунта для поиска полезных ископаемых - ред.), спутниковые данные, беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект", - сообщил Шархан.
По его словам, предварительные данные о перспективности получены уже по семи объектам. Подтвержденные участки планируется подготовить к выставлению на аукцион в следующем году.
Также Шархан отметил продолжающуюся цифровизацию отрасли. На единой платформе недропользования размещено более 70 тысяч геологических отчетов и 109 тысяч контуров изученности территорий. Вся первичная информация оцифрована - всего около 4,8 миллиона единиц.
 
КАЗАХСТАНКасым-Жомарт Токаев
 
 
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