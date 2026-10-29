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В Казахстане планируют построить 21 новый логистический центр к 2030 году - 29.10.2026, ПРАЙМ
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В Казахстане планируют построить 21 новый логистический центр к 2030 году
В Казахстане планируют построить 21 новый логистический центр к 2030 году - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Казахстане планируют построить 21 новый логистический центр к 2030 году
Власти Казахстана к 2030 году планируют построить еще 21 логистический центр, увеличив их общее число до 67, сообщил заместитель министра транспорта республики... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:53+0300
2026-10-29T10:53+0300
бизнес
казахстан
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АЛМА-АТА, 29 окт - ПРАЙМ. Власти Казахстана к 2030 году планируют построить еще 21 логистический центр, увеличив их общее число до 67, сообщил заместитель министра транспорта республики Талгат Ластаев. "Внутри страны имеются 46 логистических центров, до 2030 года будут построены еще 21. Кроме того, для обеспечения загрузки коридоров транзитными грузами развивается внешняя терминальная сеть на территориях стран-партнеров. Сегодня функционируют три (терминала - ред.), семь в процессе (реализации - ред.)", - доложил Ластаев в четверг на заседании правительства. Параллельно, по словам Ластаева, продолжается развитие дорожной инфраструктуры и модернизация автомобильных пунктов пропуска. Ранее в министерстве транспорта республики сообщали, что в 2025 году завершили работы на двух КПП на внутренних границах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В настоящее время модернизация ведется еще на 37 пунктах, завершить ее планируется до конца 2027 года.
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бизнес, казахстан
Бизнес, КАЗАХСТАН
10:53 29.10.2026
 
В Казахстане планируют построить 21 новый логистический центр к 2030 году

Ластаев: в Казахстане планируют построить 21 новый логистический центр к 2030 году

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АЛМА-АТА, 29 окт - ПРАЙМ. Власти Казахстана к 2030 году планируют построить еще 21 логистический центр, увеличив их общее число до 67, сообщил заместитель министра транспорта республики Талгат Ластаев.
"Внутри страны имеются 46 логистических центров, до 2030 года будут построены еще 21. Кроме того, для обеспечения загрузки коридоров транзитными грузами развивается внешняя терминальная сеть на территориях стран-партнеров. Сегодня функционируют три (терминала - ред.), семь в процессе (реализации - ред.)", - доложил Ластаев в четверг на заседании правительства.
Параллельно, по словам Ластаева, продолжается развитие дорожной инфраструктуры и модернизация автомобильных пунктов пропуска. Ранее в министерстве транспорта республики сообщали, что в 2025 году завершили работы на двух КПП на внутренних границах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В настоящее время модернизация ведется еще на 37 пунктах, завершить ее планируется до конца 2027 года.
 
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