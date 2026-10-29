https://1prime.ru/20261029/kazakhstan-874743200.html

В Казахстане планируют построить 21 новый логистический центр к 2030 году

В Казахстане планируют построить 21 новый логистический центр к 2030 году - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Казахстане планируют построить 21 новый логистический центр к 2030 году

Власти Казахстана к 2030 году планируют построить еще 21 логистический центр, увеличив их общее число до 67, сообщил заместитель министра транспорта республики... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:53+0300

2026-10-29T10:53+0300

2026-10-29T10:53+0300

бизнес

казахстан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874743200.jpg?1793260432

АЛМА-АТА, 29 окт - ПРАЙМ. Власти Казахстана к 2030 году планируют построить еще 21 логистический центр, увеличив их общее число до 67, сообщил заместитель министра транспорта республики Талгат Ластаев. "Внутри страны имеются 46 логистических центров, до 2030 года будут построены еще 21. Кроме того, для обеспечения загрузки коридоров транзитными грузами развивается внешняя терминальная сеть на территориях стран-партнеров. Сегодня функционируют три (терминала - ред.), семь в процессе (реализации - ред.)", - доложил Ластаев в четверг на заседании правительства. Параллельно, по словам Ластаева, продолжается развитие дорожной инфраструктуры и модернизация автомобильных пунктов пропуска. Ранее в министерстве транспорта республики сообщали, что в 2025 году завершили работы на двух КПП на внутренних границах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В настоящее время модернизация ведется еще на 37 пунктах, завершить ее планируется до конца 2027 года.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, казахстан