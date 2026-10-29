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"Казмунайгаз" к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа - 29.10.2026, ПРАЙМ
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"Казмунайгаз" к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа
"Казмунайгаз" к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Казмунайгаз" к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа
Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа почти в два раза - до 4,5 миллиарда кубометров... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:02+0300
2026-10-29T16:02+0300
газ
казахстан
казмунайгаз
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АСТАНА, 29 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа почти в два раза - до 4,5 миллиарда кубометров в год, сообщает в четверг КМГ. "Казмунайгаз" к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа с 2,4 до 4,5 миллиарда кубометров в год, а сжиженного нефтяного газа - с 1,3 до 1,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении. КМГ отмечает, что проводится комплексная работа по увеличению добычи газа и развитию газоперерабатывающих мощностей. В частности, применяется кластерный подход, предусматривающий переработку газа на действующих предприятиях вблизи месторождений. Как указывает компания, в числе приоритетных проектов - второй этап освоения месторождения Рожковское в Западно-Казахстанской области, проект Западная Прорва в Атырауской области, обустройство месторождения Центральный Урихтау в Актюбинской области. Реализация только этих проектов позволит дополнительно производить порядка 2,1 миллиарда кубометров товарного газа и 250 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа в год, отмечается в сообщении.
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газ, казахстан, казмунайгаз
Газ, КАЗАХСТАН, Казмунайгаз
16:02 29.10.2026
 
"Казмунайгаз" к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа

"Казмунайгаз" к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа почти в два раза

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АСТАНА, 29 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа почти в два раза - до 4,5 миллиарда кубометров в год, сообщает в четверг КМГ.
"Казмунайгаз" к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа с 2,4 до 4,5 миллиарда кубометров в год, а сжиженного нефтяного газа - с 1,3 до 1,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
КМГ отмечает, что проводится комплексная работа по увеличению добычи газа и развитию газоперерабатывающих мощностей. В частности, применяется кластерный подход, предусматривающий переработку газа на действующих предприятиях вблизи месторождений.
Как указывает компания, в числе приоритетных проектов - второй этап освоения месторождения Рожковское в Западно-Казахстанской области, проект Западная Прорва в Атырауской области, обустройство месторождения Центральный Урихтау в Актюбинской области.
Реализация только этих проектов позволит дополнительно производить порядка 2,1 миллиарда кубометров товарного газа и 250 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа в год, отмечается в сообщении.
 
ГазКАЗАХСТАНКазмунайгаз
 
 
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