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"Казмунайгаз" к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа

"Казмунайгаз" к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Казмунайгаз" к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа

Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа почти в два раза - до 4,5 миллиарда кубометров... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:02+0300

2026-10-29T16:02+0300

2026-10-29T16:02+0300

газ

казахстан

казмунайгаз

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АСТАНА, 29 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа почти в два раза - до 4,5 миллиарда кубометров в год, сообщает в четверг КМГ. "Казмунайгаз" к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа с 2,4 до 4,5 миллиарда кубометров в год, а сжиженного нефтяного газа - с 1,3 до 1,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении. КМГ отмечает, что проводится комплексная работа по увеличению добычи газа и развитию газоперерабатывающих мощностей. В частности, применяется кластерный подход, предусматривающий переработку газа на действующих предприятиях вблизи месторождений. Как указывает компания, в числе приоритетных проектов - второй этап освоения месторождения Рожковское в Западно-Казахстанской области, проект Западная Прорва в Атырауской области, обустройство месторождения Центральный Урихтау в Актюбинской области. Реализация только этих проектов позволит дополнительно производить порядка 2,1 миллиарда кубометров товарного газа и 250 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа в год, отмечается в сообщении.

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газ, казахстан, казмунайгаз