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Китай может закупить пшеницу из США в 2027 году
Китай может закупить пшеницу из США в 2027 году - 29.10.2026, ПРАЙМ
Китай может закупить пшеницу из США в 2027 году
Государственный продовольственный трейдер Китая COFCO рассматривает возможность закупки американской пшеницы в 2027 году, передает агентство Блумберг со ссылкой | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:36+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Государственный продовольственный трейдер Китая COFCO рассматривает возможность закупки американской пшеницы в 2027 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Государственный сельскохозяйственный трейдер COFCO проявил заинтересованность в поставках американской мягкой красной озимой пшеницы в Китай... Речь идет о партиях, отгрузка которых может быть запланирована на следующий год", - пишет агентство.
Как отмечает Блумберг, Китай обязался ежегодно до 2028 года закупать у США сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее 17 миллиардов долларов. Кроме того, КНР должна импортировать по меньшей мере 25 миллионов тонн американских соевых бобов каждый год. Агентство отмечает, что с начала текущего маркетингового года США не продали Китаю ни пшеницы, ни кукурузы.
В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.
В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
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мировая экономика, китай, сша, кнр, си цзиньпин, дональд трамп
Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Китай может закупить пшеницу из США в 2027 году
COFCO рассматривает возможность закупки американской пшеницы в 2027 году
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Государственный продовольственный трейдер Китая COFCO рассматривает возможность закупки американской пшеницы в 2027 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Государственный сельскохозяйственный трейдер COFCO проявил заинтересованность в поставках американской мягкой красной озимой пшеницы в Китай... Речь идет о партиях, отгрузка которых может быть запланирована на следующий год", - пишет агентство.
Как отмечает Блумберг, Китай обязался ежегодно до 2028 года закупать у США сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее 17 миллиардов долларов. Кроме того, КНР должна импортировать по меньшей мере 25 миллионов тонн американских соевых бобов каждый год. Агентство отмечает, что с начала текущего маркетингового года США не продали Китаю ни пшеницы, ни кукурузы.
В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.
В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.