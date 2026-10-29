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На руднике в Мурманской области выяснят причины задымления
На руднике в Мурманской области выяснят причины задымления - 29.10.2026, ПРАЙМ
На руднике в Мурманской области выяснят причины задымления
Комиссия создана на руднике "Северный" Кольской горно-металлургической компании (ГМК) в Мурманской области для выяснения обстоятельств задымления, сообщили РИА... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:25+0300
2026-10-29T10:25+0300
2026-10-29T10:32+0300
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МУРМАНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Комиссия создана на руднике "Северный" Кольской горно-металлургической компании (ГМК) в Мурманской области для выяснения обстоятельств задымления, сообщили РИА Новости в компании. По информации регионального главка МЧС, в четверг рано утром поступило сообщение о задымлении конвейерного уклона выработки на уровне минус 800 метров рудника "Северный" Кольской ГМК. Эвакуировано 79 человек, пострадавших и погибших нет. "Создана комиссия по выяснению обстоятельств происшествия, ведется расследование. На производственную деятельность случившееся не повлияет", - сказали в компании.
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промышленность, россия, мчс
Промышленность, РОССИЯ, МЧС
На руднике в Мурманской области выяснят причины задымления
Комиссия на руднике "Северный" в Мурманской области выяснит обстоятельства задымления
МУРМАНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Комиссия создана на руднике "Северный" Кольской горно-металлургической компании (ГМК) в Мурманской области для выяснения обстоятельств задымления, сообщили РИА Новости в компании.
По информации регионального главка МЧС, в четверг рано утром поступило сообщение о задымлении конвейерного уклона выработки на уровне минус 800 метров рудника "Северный" Кольской ГМК. Эвакуировано 79 человек, пострадавших и погибших нет.
"Создана комиссия по выяснению обстоятельств происшествия, ведется расследование. На производственную деятельность случившееся не повлияет", - сказали в компании.