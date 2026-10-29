https://1prime.ru/20261029/komissija-874741626.html

На руднике в Мурманской области выяснят причины задымления

На руднике в Мурманской области выяснят причины задымления - 29.10.2026, ПРАЙМ

На руднике в Мурманской области выяснят причины задымления

Комиссия создана на руднике "Северный" Кольской горно-металлургической компании (ГМК) в Мурманской области для выяснения обстоятельств задымления, сообщили РИА... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:25+0300

2026-10-29T10:25+0300

2026-10-29T10:32+0300

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МУРМАНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Комиссия создана на руднике "Северный" Кольской горно-металлургической компании (ГМК) в Мурманской области для выяснения обстоятельств задымления, сообщили РИА Новости в компании. По информации регионального главка МЧС, в четверг рано утром поступило сообщение о задымлении конвейерного уклона выработки на уровне минус 800 метров рудника "Северный" Кольской ГМК. Эвакуировано 79 человек, пострадавших и погибших нет. "Создана комиссия по выяснению обстоятельств происшествия, ведется расследование. На производственную деятельность случившееся не повлияет", - сказали в компании.

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промышленность, россия, мчс