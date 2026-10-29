Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На руднике в Мурманской области выяснят причины задымления - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/komissija-874741626.html
На руднике в Мурманской области выяснят причины задымления
На руднике в Мурманской области выяснят причины задымления - 29.10.2026, ПРАЙМ
На руднике в Мурманской области выяснят причины задымления
Комиссия создана на руднике "Северный" Кольской горно-металлургической компании (ГМК) в Мурманской области для выяснения обстоятельств задымления, сообщили РИА... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:25+0300
2026-10-29T10:32+0300
промышленность
россия
мчс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874741626.jpg?1793259142
МУРМАНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Комиссия создана на руднике "Северный" Кольской горно-металлургической компании (ГМК) в Мурманской области для выяснения обстоятельств задымления, сообщили РИА Новости в компании. По информации регионального главка МЧС, в четверг рано утром поступило сообщение о задымлении конвейерного уклона выработки на уровне минус 800 метров рудника "Северный" Кольской ГМК. Эвакуировано 79 человек, пострадавших и погибших нет. "Создана комиссия по выяснению обстоятельств происшествия, ведется расследование. На производственную деятельность случившееся не повлияет", - сказали в компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, мчс
Промышленность, РОССИЯ, МЧС
10:25 29.10.2026 (обновлено: 10:32 29.10.2026)
 
На руднике в Мурманской области выяснят причины задымления

Комиссия на руднике "Северный" в Мурманской области выяснит обстоятельства задымления

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МУРМАНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Комиссия создана на руднике "Северный" Кольской горно-металлургической компании (ГМК) в Мурманской области для выяснения обстоятельств задымления, сообщили РИА Новости в компании.
По информации регионального главка МЧС, в четверг рано утром поступило сообщение о задымлении конвейерного уклона выработки на уровне минус 800 метров рудника "Северный" Кольской ГМК. Эвакуировано 79 человек, пострадавших и погибших нет.
"Создана комиссия по выяснению обстоятельств происшествия, ведется расследование. На производственную деятельность случившееся не повлияет", - сказали в компании.
 
ПромышленностьРОССИЯМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала