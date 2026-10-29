https://1prime.ru/20261029/komitet-874749385.html
Комитет ГД поддержал продление господдержки резидентов калининградской ОЭЗ
Комитет ГД поддержал продление господдержки резидентов калининградской ОЭЗ - 29.10.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал продление господдержки резидентов калининградской ОЭЗ
Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о продлении до конца 2045 года государственной поддержки... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:57+0300
2026-10-29T11:57+0300
2026-10-29T11:59+0300
россия
госдума
оэз
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о продлении до конца 2045 года государственной поддержки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области и юрлиц, работающих на территории региона. "Комитет поддерживает концепцию законопроекта и считает, что предлагаемые изменения будет способствовать повышению социально- экономического благополучия, общественно-политической стабильности и инвестиционной привлекательности указанного региона", - сказано в заключении комитета. Документ внесен группой сенаторов и депутатов. На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 10 или 11 ноября. Действующее законодательство предусматривает господдержку юрлиц, работающих в Калининградской области, и резидентов калининградской ОЭЗ до 1 января 2031 года. Эта поддержка оказывается в целях создания и содержания рабочих мест, импортозамещения и локализации сборочного производства, а также улучшения экономических и социальных условий проживания в регионе. Законопроект продлевает действие господдержки до 31 декабря 2045 года, то есть до конца функционирования калининградской ОЭЗ. Продление этого срока, согласно пояснительной записке, обеспечит стабильность условий хозяйственной деятельности и будет способствовать сохранению рабочих мест в течение всего периода действия этой ОЭЗ. Кроме того, для резидентов ОЭЗ в Калининградской области, включенных в реестр в 2024-2027 годах, срок осуществления капитальных вложений увеличивается с трех до шести лет при условии направления письменного заявления о внесении изменений в инвестиционную декларацию. А перечень затрат, учитываемых в качестве капвложений, дополняется затратами на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. "Речь идет о затратах на разработки, которые в бухгалтерском учете формируют стоимость создаваемой технологии или другого результата. Это позволит компании учесть средства, вложенные в новый продукт или производственный процесс", - пояснил журналистам зампред комитета по экономполитике Алексей Говырин. Правительство РФ также поддерживает законопроект.
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россия, госдума, оэз
Комитет ГД поддержал продление господдержки резидентов калининградской ОЭЗ
Комитет Госдумы поддержал продление до 2046 года поддержки резидентов калининградской ОЭЗ
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о продлении до конца 2045 года государственной поддержки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области и юрлиц, работающих на территории региона.
"Комитет поддерживает концепцию законопроекта и считает, что предлагаемые изменения будет способствовать повышению социально- экономического благополучия, общественно-политической стабильности и инвестиционной привлекательности указанного региона", - сказано в заключении комитета.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов. На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 10 или 11 ноября.
Действующее законодательство предусматривает господдержку юрлиц, работающих в Калининградской области, и резидентов калининградской ОЭЗ до 1 января 2031 года. Эта поддержка оказывается в целях создания и содержания рабочих мест, импортозамещения и локализации сборочного производства, а также улучшения экономических и социальных условий проживания в регионе.
Законопроект продлевает действие господдержки до 31 декабря 2045 года, то есть до конца функционирования калининградской ОЭЗ. Продление этого срока, согласно пояснительной записке, обеспечит стабильность условий хозяйственной деятельности и будет способствовать сохранению рабочих мест в течение всего периода действия этой ОЭЗ.
Кроме того, для резидентов ОЭЗ в Калининградской области, включенных в реестр в 2024-2027 годах, срок осуществления капитальных вложений увеличивается с трех до шести лет при условии направления письменного заявления о внесении изменений в инвестиционную декларацию. А перечень затрат, учитываемых в качестве капвложений, дополняется затратами на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
"Речь идет о затратах на разработки, которые в бухгалтерском учете формируют стоимость создаваемой технологии или другого результата. Это позволит компании учесть средства, вложенные в новый продукт или производственный процесс", - пояснил журналистам зампред комитета по экономполитике Алексей Говырин.
Правительство РФ также поддерживает законопроект.