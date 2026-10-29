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Атакованный у берегов Болгарии контейнеровоз затонул - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Атакованный у берегов Болгарии контейнеровоз затонул
Атакованный у берегов Болгарии контейнеровоз затонул - 29.10.2026, ПРАЙМ
Атакованный у берегов Болгарии контейнеровоз затонул
Атакованный в среду у берегов Болгарии контейнеровоз Contship Jet, шедший под флагом Либерии, затонул, передает агентство БТА со ссылкой на местные власти. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:00+0300
2026-10-29T11:00+0300
болгария
черное море
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Атакованный в среду у берегов Болгарии контейнеровоз Contship Jet, шедший под флагом Либерии, затонул, передает агентство БТА со ссылкой на местные власти. В среду портал Maritime.bg сообщил об атаке дронов на контейнеровоз Contship Jet примерно в 25 километрах от мыса Калиакра в Добричской области. Судно следовало из израильской Хайфы в румынскую Констанцу и перевозило порядка 700 контейнеров. "Контейнеровоз, который был поражен тремя морскими дронами к востоку от мыса Калиакра в среду, затонул около полуночи", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на региональную администрацию города Варна. Ранее портал Maritime.bg о том, что после атаки беспилотников на торговое судно у берегов Болгарии контейнеры с опасными субстанциями рассыпались в Черном море. Речь идет о 20 контейнерах, дрейфующих в Черном море. В них находятся легковоспламеняющиеся газы, нетоксичные негорючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества.
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болгария, черное море
БОЛГАРИЯ, Черное море
11:00 29.10.2026
 
Атакованный у берегов Болгарии контейнеровоз затонул

У берегов Болгарии затонул атакованный дронами контейнеровоз Contship Jet

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Атакованный в среду у берегов Болгарии контейнеровоз Contship Jet, шедший под флагом Либерии, затонул, передает агентство БТА со ссылкой на местные власти.
В среду портал Maritime.bg сообщил об атаке дронов на контейнеровоз Contship Jet примерно в 25 километрах от мыса Калиакра в Добричской области. Судно следовало из израильской Хайфы в румынскую Констанцу и перевозило порядка 700 контейнеров.
"Контейнеровоз, который был поражен тремя морскими дронами к востоку от мыса Калиакра в среду, затонул около полуночи", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на региональную администрацию города Варна.
Ранее портал Maritime.bg о том, что после атаки беспилотников на торговое судно у берегов Болгарии контейнеры с опасными субстанциями рассыпались в Черном море. Речь идет о 20 контейнерах, дрейфующих в Черном море. В них находятся легковоспламеняющиеся газы, нетоксичные негорючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества.
 
БОЛГАРИЯЧерное море
 
 
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