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Атакованный у берегов Болгарии контейнеровоз затонул

Атакованный у берегов Болгарии контейнеровоз затонул - 29.10.2026, ПРАЙМ

Атакованный у берегов Болгарии контейнеровоз затонул

Атакованный в среду у берегов Болгарии контейнеровоз Contship Jet, шедший под флагом Либерии, затонул, передает агентство БТА со ссылкой на местные власти. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:00+0300

2026-10-29T11:00+0300

2026-10-29T11:00+0300

болгария

черное море

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874744039.jpg?1793260838

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Атакованный в среду у берегов Болгарии контейнеровоз Contship Jet, шедший под флагом Либерии, затонул, передает агентство БТА со ссылкой на местные власти. В среду портал Maritime.bg сообщил об атаке дронов на контейнеровоз Contship Jet примерно в 25 километрах от мыса Калиакра в Добричской области. Судно следовало из израильской Хайфы в румынскую Констанцу и перевозило порядка 700 контейнеров. "Контейнеровоз, который был поражен тремя морскими дронами к востоку от мыса Калиакра в среду, затонул около полуночи", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на региональную администрацию города Варна. Ранее портал Maritime.bg о том, что после атаки беспилотников на торговое судно у берегов Болгарии контейнеры с опасными субстанциями рассыпались в Черном море. Речь идет о 20 контейнерах, дрейфующих в Черном море. В них находятся легковоспламеняющиеся газы, нетоксичные негорючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества.

болгария

черное море

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болгария, черное море