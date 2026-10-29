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На Сахалине браконьерам дали условный срок за вылов краба на миллион рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
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На Сахалине браконьерам дали условный срок за вылов краба на миллион рублей
На Сахалине браконьерам дали условный срок за вылов краба на миллион рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
На Сахалине браконьерам дали условный срок за вылов краба на миллион рублей
Двое жителей Сахалина получили два года условно за незаконную добычу краба на сумму не менее миллиона рублей, сообщает прокуратура области. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:07+0300
2026-10-29T09:07+0300
общество
сахалин
россия
суд
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Двое жителей Сахалина получили два года условно за незаконную добычу краба на сумму не менее миллиона рублей, сообщает прокуратура области. По информации пресс-службы ведомства, в мае двое жителей Корсаковского района незаконно выловили в заливе Анива 77 крабов. Преступление было пресечено пограничниками, весь улов выпустили в море. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов. "Общий размер причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации ущерба превысил один миллион рублей. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил соучастникам наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на шесть месяцев", – говорится в канале прокуратуры на платформе "Макс". Использованные для совершения преступления предметы на сумму более 700 тысяч рублей конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, отмечает пресс-служба.
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общество , сахалин, россия, суд
Общество , Сахалин, РОССИЯ, суд
09:07 29.10.2026
 
На Сахалине браконьерам дали условный срок за вылов краба на миллион рублей

Суд на Сахалине дал двоим браконьерам условный срок за вылов краба на миллион рублей

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Двое жителей Сахалина получили два года условно за незаконную добычу краба на сумму не менее миллиона рублей, сообщает прокуратура области.
По информации пресс-службы ведомства, в мае двое жителей Корсаковского района незаконно выловили в заливе Анива 77 крабов. Преступление было пресечено пограничниками, весь улов выпустили в море. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.
"Общий размер причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации ущерба превысил один миллион рублей. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил соучастникам наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на шесть месяцев", – говорится в канале прокуратуры на платформе "Макс".
Использованные для совершения преступления предметы на сумму более 700 тысяч рублей конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, отмечает пресс-служба.
 
ОбществоСахалинРОССИЯсуд
 
 
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