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Россия и страны Африки будут совместно решать проблему нехватки воды

Россия и страны Африки будут совместно решать проблему нехватки воды - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия и страны Африки будут совместно решать проблему нехватки воды

Россия и страны Африки будут совместно решать проблему нехватки воды на основе равенства прав и общности интересов в соответствии с международным правом,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:38+0300

2026-10-29T21:38+0300

2026-10-29T21:38+0300

мировая экономика

африка

москва

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Африки будут совместно решать проблему нехватки воды на основе равенства прав и общности интересов в соответствии с международным правом, говорится в декларации по итогам третьего саммита Россия-Африка, опубликованной на сайте Кремля. "Прилагать совместные усилия для решения проблемы недостатка воды на основе соблюдения равенства прав и обеспечения общности интересов в соответствии с принципами международного права", - говорится в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

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мировая экономика, африка, москва