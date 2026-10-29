https://1prime.ru/20261029/kreml-874786041.html
Россия и страны Африки будут совместно решать проблему нехватки воды
Россия и страны Африки будут совместно решать проблему нехватки воды - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия и страны Африки будут совместно решать проблему нехватки воды
Россия и страны Африки будут совместно решать проблему нехватки воды на основе равенства прав и общности интересов в соответствии с международным правом,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:38+0300
2026-10-29T21:38+0300
2026-10-29T21:38+0300
мировая экономика
африка
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Африки будут совместно решать проблему нехватки воды на основе равенства прав и общности интересов в соответствии с международным правом, говорится в декларации по итогам третьего саммита Россия-Африка, опубликованной на сайте Кремля. "Прилагать совместные усилия для решения проблемы недостатка воды на основе соблюдения равенства прав и обеспечения общности интересов в соответствии с принципами международного права", - говорится в документе. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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мировая экономика, африка, москва
Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА
Россия и страны Африки будут совместно решать проблему нехватки воды
Кремль: Россия и Африка будут совместно решать проблему нехватки воды
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Африки будут совместно решать проблему нехватки воды на основе равенства прав и общности интересов в соответствии с международным правом, говорится в декларации по итогам третьего саммита Россия-Африка, опубликованной на сайте Кремля.
"Прилагать совместные усилия для решения проблемы недостатка воды на основе соблюдения равенства прав и обеспечения общности интересов в соответствии с принципами международного права", - говорится в документе.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве
28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.