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Перестановки в правительстве: чего ждать металлургам? - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Перестановки в правительстве: чего ждать металлургам?
Перестановки в правительстве: чего ждать металлургам? - 29.10.2026, ПРАЙМ
Перестановки в правительстве: чего ждать металлургам?
Металлургический комплекс в 2026 году находится в состоянии кризиса внутреннего спроса, который носит системный характер. После пиковых показателей 2023 года,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T05:05+0300
2026-10-29T05:05+0300
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Металлургический комплекс в 2026 году находится в состоянии кризиса внутреннего спроса, который носит системный характер. После пиковых показателей 2023 года, когда потребление стали превысило 45 миллионов тонн, рынок столкнулся с резким охлаждением.Падение внутреннего спроса связано с крайне высокой стоимостью коммерческих кредитов. Инвестиционная активность крупных промышленных предприятий — главных получателей продукции — очень низкая на фоне значительной ключевой ставки ЦБ. Свою роль в снижении спроса внес и главный потребитель черного металла (арматуры, профилей, конструкций) — жилищное строительство, отреагировавшее сокращением объемов запуска новых жилых и коммерческих объектов на сворачивание льготных ипотечных программ и сверхдорогие кредиты.Из-за дефицита бюджетов и удорожания финансирования государство и крупные корпорации были вынуждены перенести на более поздние сроки реализацию многих мегапроектов. Заморозка или замедление строительства новых трубопроводов, логистических хабов и дорожной инфраструктуры лишают металлургов гарантированных крупных заказов.Высокая потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса в металле не спасает металлургию. Со стороны этого заказчика основная часть формируемого спроса — это специфические сплавы, потребность в которых не компенсирует падение спроса со стороны гражданского строительства. Да и перестройка производства на выплавку спецстали требует времени и все тех же инвестиций. При этом маржинальность таких заказов не покрывает общие потери отрасли.Кроме того, отрасль находится под давлением акциза на жидкую сталь. Текущая "цена отсечения" — 30 тысяч рублей за тонну, в то время как стоимость на рынке металла превышает 40 тысяч рублей за тонну. Это приводит к начислению акциза металлургическим компаниям даже в условиях убыточности производства.Кадры решают всеВ первую очередь это борьба за параметры акциза на жидкую сталь. Недавние кадровые перестановки в правительстве — это риски смены переговорной позиции и потери уже достигнутых договоренностей. Отрасль настаивает на повышении "цены отсечения" до 43,47 тысячи рублей за тонну.Правительство в начале 2026 года уже обсуждало несколько мер, предложенных отраслью для выхода из кризиса: перенос уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду на конец года, трехлетнее освобождение от акциза для новых инвестиционных проектов и приоритет закупок отечественной стали для государственных нужд. Однако к весне 2026 года ни одна из этих инициатив не была окончательно утверждена, что держит отрасль в состоянии максимальной неопределенности.Помимо акциза, отрасль ждет решений по импортозамещению запчастей для прокатных станов, экологическим нормативам и железнодорожным тарифам, чтобы уравнять условия с китайскими поставщиками, которые демпингуют на российском рынке. Любая смена министра или руководителя профильного департамента может поставить на паузу принятие этих решений. Для капиталоемкой металлургии, где инвестиционные циклы составляют годы, пауза в развитии регуляторного механизма означает невозможность планировать модернизацию и техническое обслуживание.Таким образом, металлургия оказалась в ловушке: спрос падает, издержки растут, а регуляторные решения буксуют. Кадровые перестановки в Правительстве воспринимаются отраслью не как формальность, а как угроза уже достигнутым договоренностям. Без определенности по акцизу, тарифам и мерам поддержки компании не могут планировать инвестиции. А значит, кризис внутреннего спроса рискует затянуться.Автор: Доцент Экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко
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Татьяна Крейденко
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/16/874521616_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_f7fed222194a42271ffb9a4028c22180.jpg
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, промышленность, минпромторг, рудн
Мнения аналитиков, Промышленность, Минпромторг, РУДН
05:05 29.10.2026
 
Перестановки в правительстве: чего ждать металлургам?

Доцент Крейденко объяснила, чего металлургия ждет от обновленного состава правительства

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Татьяна Крейденко - доцент экономического факультета РУДН
Татьяна Крейденко
Доцент экономического факультета РУДН
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Металлургический комплекс в 2026 году находится в состоянии кризиса внутреннего спроса, который носит системный характер. После пиковых показателей 2023 года, когда потребление стали превысило 45 миллионов тонн, рынок столкнулся с резким охлаждением.
Падение внутреннего спроса связано с крайне высокой стоимостью коммерческих кредитов. Инвестиционная активность крупных промышленных предприятий — главных получателей продукции — очень низкая на фоне значительной ключевой ставки ЦБ. Свою роль в снижении спроса внес и главный потребитель черного металла (арматуры, профилей, конструкций) — жилищное строительство, отреагировавшее сокращением объемов запуска новых жилых и коммерческих объектов на сворачивание льготных ипотечных программ и сверхдорогие кредиты.
Из-за дефицита бюджетов и удорожания финансирования государство и крупные корпорации были вынуждены перенести на более поздние сроки реализацию многих мегапроектов. Заморозка или замедление строительства новых трубопроводов, логистических хабов и дорожной инфраструктуры лишают металлургов гарантированных крупных заказов.
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Высокая потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса в металле не спасает металлургию. Со стороны этого заказчика основная часть формируемого спроса — это специфические сплавы, потребность в которых не компенсирует падение спроса со стороны гражданского строительства. Да и перестройка производства на выплавку спецстали требует времени и все тех же инвестиций. При этом маржинальность таких заказов не покрывает общие потери отрасли.
Кроме того, отрасль находится под давлением акциза на жидкую сталь. Текущая "цена отсечения" — 30 тысяч рублей за тонну, в то время как стоимость на рынке металла превышает 40 тысяч рублей за тонну. Это приводит к начислению акциза металлургическим компаниям даже в условиях убыточности производства.

Кадры решают все

В первую очередь это борьба за параметры акциза на жидкую сталь. Недавние кадровые перестановки в правительстве — это риски смены переговорной позиции и потери уже достигнутых договоренностей. Отрасль настаивает на повышении "цены отсечения" до 43,47 тысячи рублей за тонну.
Правительство в начале 2026 года уже обсуждало несколько мер, предложенных отраслью для выхода из кризиса: перенос уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду на конец года, трехлетнее освобождение от акциза для новых инвестиционных проектов и приоритет закупок отечественной стали для государственных нужд. Однако к весне 2026 года ни одна из этих инициатив не была окончательно утверждена, что держит отрасль в состоянии максимальной неопределенности.
Помимо акциза, отрасль ждет решений по импортозамещению запчастей для прокатных станов, экологическим нормативам и железнодорожным тарифам, чтобы уравнять условия с китайскими поставщиками, которые демпингуют на российском рынке. Любая смена министра или руководителя профильного департамента может поставить на паузу принятие этих решений. Для капиталоемкой металлургии, где инвестиционные циклы составляют годы, пауза в развитии регуляторного механизма означает невозможность планировать модернизацию и техническое обслуживание.
Таким образом, металлургия оказалась в ловушке: спрос падает, издержки растут, а регуляторные решения буксуют. Кадровые перестановки в Правительстве воспринимаются отраслью не как формальность, а как угроза уже достигнутым договоренностям. Без определенности по акцизу, тарифам и мерам поддержки компании не могут планировать инвестиции. А значит, кризис внутреннего спроса рискует затянуться.
Автор: Доцент Экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко

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