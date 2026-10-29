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Китай призвал США немедленно снять санкции с Кубы

Китай призвал США немедленно снять санкции с Кубы - 29.10.2026, ПРАЙМ

Китай призвал США немедленно снять санкции с Кубы

Вашингтон должен прислушаться к справедливым требованиям международного сообщества и незамедлительно снять эмбарго и санкции в отношении Кубы, заявил на... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:20+0300

2026-10-29T11:20+0300

2026-10-29T11:20+0300

мировая экономика

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китай

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ПЕКИН, 29 окт - ПРАЙМ. Вашингтон должен прислушаться к справедливым требованиям международного сообщества и незамедлительно снять эмбарго и санкции в отношении Кубы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Генеральная Ассамблея ООН 28 октября приняла традиционную резолюцию с призывом к США отменить санкции против Кубы. Резолюцию "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы" поддержали 130 государств. Против проголосовали только 17 стран, воздержались 25. "Китай вновь призывает Соединенные Штаты прислушаться к справедливому требованию международного сообщества, немедленно прекратить эмбарго и санкции против Кубы", - сказал Го Цзякунь. Дипломат подчеркнул, что Пекин продолжит твердо поддерживать Кубу в ее справедливой борьбе за защиту национального суверенитета и достоинства, а также в противостоянии иностранному вмешательству и эмбарго. Генассамблея ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние американские санкции против Кубы с 1992 года, документы пользуются подавляющей поддержкой членов всемирной организации. Резолюции ГА не обладают юридически обязывающей силой.

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мировая экономика, куба, сша, китай