https://1prime.ru/20261029/kucoin-874775097.html
KuCoin прекратила предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии
KuCoin прекратила предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии - 29.10.2026, ПРАЙМ
KuCoin прекратила предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии
Крупная международная криптобиржа KuCoin прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии в соответствии с законодательными и регуляторными... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:28+0300
2026-10-29T18:28+0300
2026-10-29T18:28+0300
бизнес
рынок
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белоруссия
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Крупная международная криптобиржа KuCoin прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии в соответствии с законодательными и регуляторными требованиями, сообщила компания.
"В соответствии с законодательными и регуляторными требованиями KuCoin немедленно прекращает предоставление услуг пользователям в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение распространяется на доступ ко всем продуктам, услугам и функциям платформы. Компания намерена обеспечить упорядоченное завершение обслуживания, чтобы затронутые пользователи могли закрыть позиции и вывести свои активы.
Кроме того, пользователи, которых коснутся изменения, получат уведомления с соответствующими сроками и инструкциями. Тем, кто не получил такого уведомления, биржа рекомендует не предпринимать никаких действий.
По данным портала coinmarketcap, биржа KuCoin входит в топ-10 площадок по объему торгов криптовалютами. Ранее в октябре еще ряд крупных мировых криптобирж, в том числе MEXC, Bitget и HTX, прекратили предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии.
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бизнес, рынок, россия, белоруссия
Бизнес, Рынок, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
KuCoin прекратила предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии
KuCoin прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Крупная международная криптобиржа KuCoin прекращает предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии в соответствии с законодательными и регуляторными требованиями, сообщила компания.
"В соответствии с законодательными и регуляторными требованиями KuCoin немедленно прекращает предоставление услуг пользователям в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение распространяется на доступ ко всем продуктам, услугам и функциям платформы. Компания намерена обеспечить упорядоченное завершение обслуживания, чтобы затронутые пользователи могли закрыть позиции и вывести свои активы.
Кроме того, пользователи, которых коснутся изменения, получат уведомления с соответствующими сроками и инструкциями. Тем, кто не получил такого уведомления, биржа рекомендует не предпринимать никаких действий.
По данным портала coinmarketcap, биржа KuCoin входит в топ-10 площадок по объему торгов криптовалютами. Ранее в октябре еще ряд крупных мировых криптобирж, в том числе MEXC, Bitget и HTX, прекратили предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии.