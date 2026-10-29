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"Переход к восстановлению": аналитик оценил динамику курсов валют

"Переход к восстановлению": аналитик оценил динамику курсов валют - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Переход к восстановлению": аналитик оценил динамику курсов валют

Курс китайской валюты по отношению к российской перешел к росту, оттолкнувшись от минимума с начала августа – слегка ниже отметки 12 рублей, следует из данных... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:55+0300

2026-10-29T12:55+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской перешел к росту, оттолкнувшись от минимума с начала августа – слегка ниже отметки 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.38 мск повышается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,10 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,9955- 12,13 рубля. В четверг юань будет проторговывать текущий целевой диапазон 11,8-12,3 рубля, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Перехода к восстановлению валютных курсов, с ожидаемым нами движением юаня в район 12,3-12,5 рубля, ввиду традиционного после налогов сокращения предложения валюты со стороны экспортеров и ожиданий увеличения объемов покупок валют по бюджетному правилу с конца следующей недели, мы ожидаем, скорее, с пятницы", – заключает он.

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валюта, курсы валют, рынок, евгений локтюхов, россия, мосбиржа, юань, рубль