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"Шансы на укрепление остаются": юань оттолкнулся от 12 рублей

"Шансы на укрепление остаются": юань оттолкнулся от 12 рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Шансы на укрепление остаются": юань оттолкнулся от 12 рублей

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг корректируется вверх после обновления утром минимума с начала августа немного ниже 12 рублей, следует... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:52+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг корректируется вверх после обновления утром минимума с начала августа немного ниже 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.30 мск повышался на 6 копеек (+0,5%), до 12,09 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,9955-12,13 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,68 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,48 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг оттолкнулся вверх от психологического уровня 12 рублей за юань - минимума с начала августа, протестированного с утра. "Некоторое давление рубль может испытывать со стороны более низких цен на нефть. Кроме того, прохождение пика налогового периода также убирает поддержку рублю. Тем не менее, ослабление рубля в четверг носит умеренный характер и не выходит за рамки консолидации коррекции после укрепления в предыдущие несколько недель", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,42% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,45% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.29 мск падала на 1%, до 110,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,01%, до 102,21 пункта. Минфин продолжает наращивать долг По итогам четырех прошедших в октябре аукционных дней объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил 600,230 миллиарда рублей (по номиналу), а объем привлечения – 493,457 миллиарда, обеспечив на 20,1% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в IV квартале, который был установлен на уровне 2,45 триллиона рублей, отмечает Александр Ермак из ИК "Регион". "Для выполнения квартального плана привлечения Минфину на оставшихся аукционах необходимо размещать еженедельно бумаг на порядка 279,5 миллиарда рублей., что на 25,5% выше еженедельного объема по изначальному квартальному графику, который составлял 222,7 миллиарда", - оценивает он. Прогнозы После завершения основных налоговых выплат октября влияние этого фактора на курс будет ослабевать, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". "При сохранении умеренно позитивных геополитических ожиданий у рубля остаются шансы на дальнейшее укрепление — ниже 12 рублей за юань, 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Однако для преодоления этих уровней, вероятно, потребуются новые позитивные сигналы", - добавляет он. Доллар до начала ноября останется в коридоре 79-83 рубля, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Границы торгового диапазона для евро составят 88-93,5 рубля. Биржевые торги юанем могут завершить октябрь под отметкой 12 рублей, с целью снижения к 11,75 рубля", - оценивает она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, юрий кравченко, минфин, минфин рф, ик "велес капитал"