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В Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля

В Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля

Горняки разреза "Заречный" в Кузбассе с начала года добыли 4 миллиона тонн угля, превысив план на 800 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в угледобывающей компании | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T05:26+0300

2026-10-29T05:26+0300

2026-10-29T05:26+0300

промышленность

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 29 окт – ПРАЙМ. Горняки разреза "Заречный" в Кузбассе с начала года добыли 4 миллиона тонн угля, превысив план на 800 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в угледобывающей компании "СУЭК-Кузбасс". "Разрез "Заречный", входящий в состав Разрезоуправления "СУЭК-Кузбасс", с начала года выдал на-гора четыре миллиона тонн угля, в том числе сверх плана более восемьсот тысяч тонн", – сообщили в компании. В компании отметили, что важным условием выполнения производственной программы остается оперативное проведение вскрышных работ: с начала года их объем составил 24 миллиона кубических метров. Также своевременное транспортирование горной массы на автоотвалы позволяет подготовить к выемке новые угольные пласты и сохраняет добычные горизонты. Как уточнили в компании, промышленные запасы угля, оцениваемые в 51 миллион тонн, создают основу для устойчивой работы предприятия в долгосрочной перспективе. Разрабатывая четыре угольных пласта, предприятие планомерно ведет горные работы и поддерживает высокие темпы добычи. В компании отметили, что в распоряжении разреза современная специализированная техника и высокопроизводительное горнотранспортное оборудование. Собственный автопарк предприятия включает в себя экскаваторы с емкостью ковша до 25 кубических метров, способные эффективно отгружать горный массив, а также самосвалы грузоподъемностью до 220 тонн, что существенно увеличивает интенсивность транспортировки. Комплексный подход к организации производства обеспечивает уверенные результаты добычных процессов: своевременное обновление техники, качественное техническое обслуживание и высокий уровень подготовки персонала. В компании отметили, что достойные показатели добычи разрез "Заречный" демонстрирует на протяжении всего 2026 года. В августе коллектив выдал на-гора 561 тысячу тонн угля, что стало абсолютным максимумом за 20-летнюю историю предприятия.

кузбасс

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промышленность, кузбасс