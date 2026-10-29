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В Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля
В Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля
Горняки разреза "Заречный" в Кузбассе с начала года добыли 4 миллиона тонн угля, превысив план на 800 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в угледобывающей компании | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T05:26+0300
2026-10-29T05:26+0300
2026-10-29T05:26+0300
промышленность
кузбасс
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КЕМЕРОВО, 29 окт – ПРАЙМ. Горняки разреза "Заречный" в Кузбассе с начала года добыли 4 миллиона тонн угля, превысив план на 800 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в угледобывающей компании "СУЭК-Кузбасс".
"Разрез "Заречный", входящий в состав Разрезоуправления "СУЭК-Кузбасс", с начала года выдал на-гора четыре миллиона тонн угля, в том числе сверх плана более восемьсот тысяч тонн", – сообщили в компании.
В компании отметили, что важным условием выполнения производственной программы остается оперативное проведение вскрышных работ: с начала года их объем составил 24 миллиона кубических метров.
Также своевременное транспортирование горной массы на автоотвалы позволяет подготовить к выемке новые угольные пласты и сохраняет добычные горизонты.
Как уточнили в компании, промышленные запасы угля, оцениваемые в 51 миллион тонн, создают основу для устойчивой работы предприятия в долгосрочной перспективе. Разрабатывая четыре угольных пласта, предприятие планомерно ведет горные работы и поддерживает высокие темпы добычи.
В компании отметили, что в распоряжении разреза современная специализированная техника и высокопроизводительное горнотранспортное оборудование. Собственный автопарк предприятия включает в себя экскаваторы с емкостью ковша до 25 кубических метров, способные эффективно отгружать горный массив, а также самосвалы грузоподъемностью до 220 тонн, что существенно увеличивает интенсивность транспортировки.
Комплексный подход к организации производства обеспечивает уверенные результаты добычных процессов: своевременное обновление техники, качественное техническое обслуживание и высокий уровень подготовки персонала.
В компании отметили, что достойные показатели добычи разрез "Заречный" демонстрирует на протяжении всего 2026 года. В августе коллектив выдал на-гора 561 тысячу тонн угля, что стало абсолютным максимумом за 20-летнюю историю предприятия.
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промышленность, кузбасс
В Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля
Горняки разреза "Заречный" в Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля
КЕМЕРОВО, 29 окт – ПРАЙМ. Горняки разреза "Заречный" в Кузбассе с начала года добыли 4 миллиона тонн угля, превысив план на 800 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в угледобывающей компании "СУЭК-Кузбасс".
"Разрез "Заречный", входящий в состав Разрезоуправления "СУЭК-Кузбасс", с начала года выдал на-гора четыре миллиона тонн угля, в том числе сверх плана более восемьсот тысяч тонн", – сообщили в компании.
В компании отметили, что важным условием выполнения производственной программы остается оперативное проведение вскрышных работ: с начала года их объем составил 24 миллиона кубических метров.
Также своевременное транспортирование горной массы на автоотвалы позволяет подготовить к выемке новые угольные пласты и сохраняет добычные горизонты.
Как уточнили в компании, промышленные запасы угля, оцениваемые в 51 миллион тонн, создают основу для устойчивой работы предприятия в долгосрочной перспективе. Разрабатывая четыре угольных пласта, предприятие планомерно ведет горные работы и поддерживает высокие темпы добычи.
В компании отметили, что в распоряжении разреза современная специализированная техника и высокопроизводительное горнотранспортное оборудование. Собственный автопарк предприятия включает в себя экскаваторы с емкостью ковша до 25 кубических метров, способные эффективно отгружать горный массив, а также самосвалы грузоподъемностью до 220 тонн, что существенно увеличивает интенсивность транспортировки.
Комплексный подход к организации производства обеспечивает уверенные результаты добычных процессов: своевременное обновление техники, качественное техническое обслуживание и высокий уровень подготовки персонала.
В компании отметили, что достойные показатели добычи разрез "Заречный" демонстрирует на протяжении всего 2026 года. В августе коллектив выдал на-гора 561 тысячу тонн угля, что стало абсолютным максимумом за 20-летнюю историю предприятия.