Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/kuzbass-874733444.html
В Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля
В Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля
Горняки разреза "Заречный" в Кузбассе с начала года добыли 4 миллиона тонн угля, превысив план на 800 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в угледобывающей компании | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T05:26+0300
2026-10-29T05:26+0300
промышленность
кузбасс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874733444.jpg?1793240811
КЕМЕРОВО, 29 окт – ПРАЙМ. Горняки разреза "Заречный" в Кузбассе с начала года добыли 4 миллиона тонн угля, превысив план на 800 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в угледобывающей компании "СУЭК-Кузбасс". "Разрез "Заречный", входящий в состав Разрезоуправления "СУЭК-Кузбасс", с начала года выдал на-гора четыре миллиона тонн угля, в том числе сверх плана более восемьсот тысяч тонн", – сообщили в компании. В компании отметили, что важным условием выполнения производственной программы остается оперативное проведение вскрышных работ: с начала года их объем составил 24 миллиона кубических метров. Также своевременное транспортирование горной массы на автоотвалы позволяет подготовить к выемке новые угольные пласты и сохраняет добычные горизонты. Как уточнили в компании, промышленные запасы угля, оцениваемые в 51 миллион тонн, создают основу для устойчивой работы предприятия в долгосрочной перспективе. Разрабатывая четыре угольных пласта, предприятие планомерно ведет горные работы и поддерживает высокие темпы добычи. В компании отметили, что в распоряжении разреза современная специализированная техника и высокопроизводительное горнотранспортное оборудование. Собственный автопарк предприятия включает в себя экскаваторы с емкостью ковша до 25 кубических метров, способные эффективно отгружать горный массив, а также самосвалы грузоподъемностью до 220 тонн, что существенно увеличивает интенсивность транспортировки. Комплексный подход к организации производства обеспечивает уверенные результаты добычных процессов: своевременное обновление техники, качественное техническое обслуживание и высокий уровень подготовки персонала. В компании отметили, что достойные показатели добычи разрез "Заречный" демонстрирует на протяжении всего 2026 года. В августе коллектив выдал на-гора 561 тысячу тонн угля, что стало абсолютным максимумом за 20-летнюю историю предприятия.
кузбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, кузбасс
Промышленность, КУЗБАСС
05:26 29.10.2026
 
В Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля

Горняки разреза "Заречный" в Кузбассе с начала года добыли 4 млн тонн угля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КЕМЕРОВО, 29 окт – ПРАЙМ. Горняки разреза "Заречный" в Кузбассе с начала года добыли 4 миллиона тонн угля, превысив план на 800 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в угледобывающей компании "СУЭК-Кузбасс".
"Разрез "Заречный", входящий в состав Разрезоуправления "СУЭК-Кузбасс", с начала года выдал на-гора четыре миллиона тонн угля, в том числе сверх плана более восемьсот тысяч тонн", – сообщили в компании.
В компании отметили, что важным условием выполнения производственной программы остается оперативное проведение вскрышных работ: с начала года их объем составил 24 миллиона кубических метров.
Также своевременное транспортирование горной массы на автоотвалы позволяет подготовить к выемке новые угольные пласты и сохраняет добычные горизонты.
Как уточнили в компании, промышленные запасы угля, оцениваемые в 51 миллион тонн, создают основу для устойчивой работы предприятия в долгосрочной перспективе. Разрабатывая четыре угольных пласта, предприятие планомерно ведет горные работы и поддерживает высокие темпы добычи.
В компании отметили, что в распоряжении разреза современная специализированная техника и высокопроизводительное горнотранспортное оборудование. Собственный автопарк предприятия включает в себя экскаваторы с емкостью ковша до 25 кубических метров, способные эффективно отгружать горный массив, а также самосвалы грузоподъемностью до 220 тонн, что существенно увеличивает интенсивность транспортировки.
Комплексный подход к организации производства обеспечивает уверенные результаты добычных процессов: своевременное обновление техники, качественное техническое обслуживание и высокий уровень подготовки персонала.
В компании отметили, что достойные показатели добычи разрез "Заречный" демонстрирует на протяжении всего 2026 года. В августе коллектив выдал на-гора 561 тысячу тонн угля, что стало абсолютным максимумом за 20-летнюю историю предприятия.
 
ПромышленностьКУЗБАСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала