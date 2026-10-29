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Атомный ледокол "Сталинград" будет спущен на воду в 2029 году - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Атомный ледокол "Сталинград" будет спущен на воду в 2029 году
Атомный ледокол "Сталинград" будет спущен на воду в 2029 году - 29.10.2026, ПРАЙМ
Атомный ледокол "Сталинград" будет спущен на воду в 2029 году
Атомный ледокол "Сталинград"(проект 22220) будет спущен на воду в 2029 году, заявил глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев на морском форуме "330 | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:23+0300
2026-10-29T11:23+0300
москва
балтийский завод
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Атомный ледокол "Сталинград"(проект 22220) будет спущен на воду в 2029 году, заявил глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев на морском форуме "330 лет регулярному морскому Флоту России: история, современность, перспективы" в Москве. Ледокольный флот РФ состоит сегодня из 45 ледоколов: 8 атомных, 37 дизель-электрических. "Сталинград" заложен в 2025 году, спуск на воду в 2029 году", - сказал Мальцев. По его словам, ледокол "Чукотка" достраивается, реактор запущен, сейчас проходят испытания, в 2027 году планируется принять его в состав флота; "Ленинград" этого же проекта до конца года будет спущен на воду. "Судостроительная промышленность России обладает значительным потенциалом - как научно-техническим, так и производственным. Развитие судостроительной отрасли способствует внедрению инноваций, стимулирует научные исследования в стране", - отметил глава ДПФ. По проекту 22220, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России атомный ледокол "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".
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москва, балтийский завод
МОСКВА, Балтийский завод
11:23 29.10.2026
 
Атомный ледокол "Сталинград" будет спущен на воду в 2029 году

Мальцев: атомный ледокол "Сталинград" спустят на воду в 2029 году

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Атомный ледокол "Сталинград"(проект 22220) будет спущен на воду в 2029 году, заявил глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев на морском форуме "330 лет регулярному морскому Флоту России: история, современность, перспективы" в Москве.
Ледокольный флот РФ состоит сегодня из 45 ледоколов: 8 атомных, 37 дизель-электрических.
"Сталинград" заложен в 2025 году, спуск на воду в 2029 году", - сказал Мальцев.
По его словам, ледокол "Чукотка" достраивается, реактор запущен, сейчас проходят испытания, в 2027 году планируется принять его в состав флота; "Ленинград" этого же проекта до конца года будет спущен на воду.
"Судостроительная промышленность России обладает значительным потенциалом - как научно-техническим, так и производственным. Развитие судостроительной отрасли способствует внедрению инноваций, стимулирует научные исследования в стране", - отметил глава ДПФ.
По проекту 22220, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России атомный ледокол "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".
 
МОСКВАБалтийский завод
 
 
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