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Атомный ледокол "Сталинград" будет спущен на воду в 2029 году

Атомный ледокол "Сталинград" будет спущен на воду в 2029 году - 29.10.2026, ПРАЙМ

Атомный ледокол "Сталинград" будет спущен на воду в 2029 году

Атомный ледокол "Сталинград"(проект 22220) будет спущен на воду в 2029 году, заявил глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев на морском форуме "330 | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:23+0300

2026-10-29T11:23+0300

2026-10-29T11:23+0300

москва

балтийский завод

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Атомный ледокол "Сталинград"(проект 22220) будет спущен на воду в 2029 году, заявил глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев на морском форуме "330 лет регулярному морскому Флоту России: история, современность, перспективы" в Москве. Ледокольный флот РФ состоит сегодня из 45 ледоколов: 8 атомных, 37 дизель-электрических. "Сталинград" заложен в 2025 году, спуск на воду в 2029 году", - сказал Мальцев. По его словам, ледокол "Чукотка" достраивается, реактор запущен, сейчас проходят испытания, в 2027 году планируется принять его в состав флота; "Ленинград" этого же проекта до конца года будет спущен на воду. "Судостроительная промышленность России обладает значительным потенциалом - как научно-техническим, так и производственным. Развитие судостроительной отрасли способствует внедрению инноваций, стимулирует научные исследования в стране", - отметил глава ДПФ. По проекту 22220, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России атомный ледокол "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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москва, балтийский завод