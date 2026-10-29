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Лиственницы и березы на 17,7 миллиона рублей незаконно вырубили в Приамурье

Лиственницы и березы на 17,7 миллиона рублей незаконно вырубили в Приамурье - 29.10.2026, ПРАЙМ

Лиственницы и березы на 17,7 миллиона рублей незаконно вырубили в Приамурье

Уголовное дело о незаконной рубке лиственниц и белых берез в особо крупном размере на землях государственного лесного фонда возбудили в Зейском округе Амурской... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:23+0300

2026-10-29T10:23+0300

2026-10-29T10:23+0300

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Уголовное дело о незаконной рубке лиственниц и белых берез в особо крупном размере на землях государственного лесного фонда возбудили в Зейском округе Амурской области, ущерб превысил 17,7 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона. "В лесном массиве, расположенном на землях государственного лесного фонда в Золотогорском участковом лесничестве ГКУ Амурской области "Зейское лесничество", неустановленным лицом совершена незаконная рубка лесных насаждений пород лиственница, береза белая. В результате указанных действий лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 17,7 миллиона рублей", – говорится в сообщении. При проверке изъяли пять единиц техники, использовавшейся для рубки: два погрузчика, два экскаватора и бульдозер. Технику поместили на ответственное хранение. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, добавили в прокуратуре.

амурская область

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общество , россия, амурская область