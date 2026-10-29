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Лиственницы и березы на 17,7 миллиона рублей незаконно вырубили в Приамурье - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Лиственницы и березы на 17,7 миллиона рублей незаконно вырубили в Приамурье
Лиственницы и березы на 17,7 миллиона рублей незаконно вырубили в Приамурье - 29.10.2026, ПРАЙМ
Лиственницы и березы на 17,7 миллиона рублей незаконно вырубили в Приамурье
Уголовное дело о незаконной рубке лиственниц и белых берез в особо крупном размере на землях государственного лесного фонда возбудили в Зейском округе Амурской... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:23+0300
2026-10-29T10:23+0300
общество
россия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Уголовное дело о незаконной рубке лиственниц и белых берез в особо крупном размере на землях государственного лесного фонда возбудили в Зейском округе Амурской области, ущерб превысил 17,7 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона. "В лесном массиве, расположенном на землях государственного лесного фонда в Золотогорском участковом лесничестве ГКУ Амурской области "Зейское лесничество", неустановленным лицом совершена незаконная рубка лесных насаждений пород лиственница, береза белая. В результате указанных действий лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 17,7 миллиона рублей", – говорится в сообщении. При проверке изъяли пять единиц техники, использовавшейся для рубки: два погрузчика, два экскаватора и бульдозер. Технику поместили на ответственное хранение. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, добавили в прокуратуре.
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общество , россия, амурская область
Общество , РОССИЯ, Амурская область
10:23 29.10.2026
 
Лиственницы и березы на 17,7 миллиона рублей незаконно вырубили в Приамурье

В Амурской области возбудили дело о незаконной рубке леса на 17,7 миллиона рублей

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Уголовное дело о незаконной рубке лиственниц и белых берез в особо крупном размере на землях государственного лесного фонда возбудили в Зейском округе Амурской области, ущерб превысил 17,7 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона.
"В лесном массиве, расположенном на землях государственного лесного фонда в Золотогорском участковом лесничестве ГКУ Амурской области "Зейское лесничество", неустановленным лицом совершена незаконная рубка лесных насаждений пород лиственница, береза белая. В результате указанных действий лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 17,7 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
При проверке изъяли пять единиц техники, использовавшейся для рубки: два погрузчика, два экскаватора и бульдозер. Технику поместили на ответственное хранение.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, добавили в прокуратуре.
 
ОбществоРОССИЯАмурская область
 
 
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