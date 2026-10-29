https://1prime.ru/20261029/linija-874763433.html

Самая длинная кольцевая линия метро в Китае введена в эксплуатацию

Самая длинная кольцевая линия метро в Китае введена в эксплуатацию - 29.10.2026, ПРАЙМ

Самая длинная кольцевая линия метро в Китае введена в эксплуатацию

Самая длинная кольцевая линия метро в Китае в провинции Хубэй полностью введена в эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:54+0300

2026-10-29T14:54+0300

2026-10-29T14:54+0300

китай

ухань

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874763433.jpg?1793274879

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Самая длинная кольцевая линия метро в Китае в провинции Хубэй полностью введена в эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа. "Двенадцатая линия метро в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй в Китае, в четверг была полностью введена в эксплуатацию и стала самой длинной кольцевой линией метро в Китае", - пишет агентство. Протяженность линии составляет 59,9 километра, она проходит в семи районах Уханя, соединяет железнодорожные узлы Учан и Ханькоу и предусматривает пересадку на 18 уже существующих и планируемых линий. Время проезда по всей кольцевой линии составляет 96 минут.

китай

ухань

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китай, ухань