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Самая длинная кольцевая линия метро в Китае введена в эксплуатацию
Самая длинная кольцевая линия метро в Китае введена в эксплуатацию - 29.10.2026, ПРАЙМ
Самая длинная кольцевая линия метро в Китае введена в эксплуатацию
Самая длинная кольцевая линия метро в Китае в провинции Хубэй полностью введена в эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:54+0300
2026-10-29T14:54+0300
2026-10-29T14:54+0300
китай
ухань
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874763433.jpg?1793274879
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Самая длинная кольцевая линия метро в Китае в провинции Хубэй полностью введена в эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа.
"Двенадцатая линия метро в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй в Китае, в четверг была полностью введена в эксплуатацию и стала самой длинной кольцевой линией метро в Китае", - пишет агентство.
Протяженность линии составляет 59,9 километра, она проходит в семи районах Уханя, соединяет железнодорожные узлы Учан и Ханькоу и предусматривает пересадку на 18 уже существующих и планируемых линий.
Время проезда по всей кольцевой линии составляет 96 минут.
китай
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китай, ухань
Самая длинная кольцевая линия метро в Китае введена в эксплуатацию
Синьхуа: самая длинная кольцевая линия метро в Китае полностью введена в эксплуатацию
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Самая длинная кольцевая линия метро в Китае в провинции Хубэй полностью введена в эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа.
"Двенадцатая линия метро в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй в Китае, в четверг была полностью введена в эксплуатацию и стала самой длинной кольцевой линией метро в Китае", - пишет агентство.
Протяженность линии составляет 59,9 километра, она проходит в семи районах Уханя, соединяет железнодорожные узлы Учан и Ханькоу и предусматривает пересадку на 18 уже существующих и планируемых линий.
Время проезда по всей кольцевой линии составляет 96 минут.