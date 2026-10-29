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Президентский совет Ливии надеется на возвращение российских компаний - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Президентский совет Ливии надеется на возвращение российских компаний
Президентский совет Ливии надеется на возвращение российских компаний - 29.10.2026, ПРАЙМ
Президентский совет Ливии надеется на возвращение российских компаний
Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи заявил, что надеется на возвращение российских компаний в страну, а также на возобновление проектов... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:57+0300
2026-10-29T13:57+0300
россия
ливия
африка
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи заявил, что надеется на возвращение российских компаний в страну, а также на возобновление проектов в сфере энергетики. "Мы стремимся к тому, чтобы на следующем этапе российские компании возвращались в Ливию, чтобы была возобновлена работа по проектам в сфере энергетики, железных дорог, инфрастуктуры, сельского хозяйства и образования. Именно это будет соответствовать интересам наших дружеских народов и позволит содействовать нашим усилиям по достижению прогресса и процветания в Ливии", - сказал он в ходе первого пленарного заседания саммита Россия- Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, ливия, африка, москва
РОССИЯ, ЛИВИЯ, АФРИКА, МОСКВА
13:57 29.10.2026
 
Президентский совет Ливии надеется на возвращение российских компаний

Аль-Менфи надеется на возвращение российских компаний в Ливию

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи заявил, что надеется на возвращение российских компаний в страну, а также на возобновление проектов в сфере энергетики.
"Мы стремимся к тому, чтобы на следующем этапе российские компании возвращались в Ливию, чтобы была возобновлена работа по проектам в сфере энергетики, железных дорог, инфрастуктуры, сельского хозяйства и образования. Именно это будет соответствовать интересам наших дружеских народов и позволит содействовать нашим усилиям по достижению прогресса и процветания в Ливии", - сказал он в ходе первого пленарного заседания саммита Россия- Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
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