https://1prime.ru/20261029/liviya-874759583.html
Президентский совет Ливии надеется на возвращение российских компаний
Президентский совет Ливии надеется на возвращение российских компаний - 29.10.2026, ПРАЙМ
Президентский совет Ливии надеется на возвращение российских компаний
Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи заявил, что надеется на возвращение российских компаний в страну, а также на возобновление проектов... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:57+0300
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2026-10-29T13:57+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи заявил, что надеется на возвращение российских компаний в страну, а также на возобновление проектов в сфере энергетики. "Мы стремимся к тому, чтобы на следующем этапе российские компании возвращались в Ливию, чтобы была возобновлена работа по проектам в сфере энергетики, железных дорог, инфрастуктуры, сельского хозяйства и образования. Именно это будет соответствовать интересам наших дружеских народов и позволит содействовать нашим усилиям по достижению прогресса и процветания в Ливии", - сказал он в ходе первого пленарного заседания саммита Россия- Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, ЛИВИЯ, АФРИКА, МОСКВА
Президентский совет Ливии надеется на возвращение российских компаний
Аль-Менфи надеется на возвращение российских компаний в Ливию