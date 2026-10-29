https://1prime.ru/20261029/liviya-874759583.html

Президентский совет Ливии надеется на возвращение российских компаний

Президентский совет Ливии надеется на возвращение российских компаний - 29.10.2026, ПРАЙМ

Президентский совет Ливии надеется на возвращение российских компаний

Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи заявил, что надеется на возвращение российских компаний в страну, а также на возобновление проектов... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:57+0300

2026-10-29T13:57+0300

2026-10-29T13:57+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи заявил, что надеется на возвращение российских компаний в страну, а также на возобновление проектов в сфере энергетики. "Мы стремимся к тому, чтобы на следующем этапе российские компании возвращались в Ливию, чтобы была возобновлена работа по проектам в сфере энергетики, железных дорог, инфрастуктуры, сельского хозяйства и образования. Именно это будет соответствовать интересам наших дружеских народов и позволит содействовать нашим усилиям по достижению прогресса и процветания в Ливии", - сказал он в ходе первого пленарного заседания саммита Россия- Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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