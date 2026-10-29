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"Логика молока" купила бренд продуктов на растительной основе Velle - 29.10.2026, ПРАЙМ
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"Логика молока" купила бренд продуктов на растительной основе Velle
"Логика молока" купила бренд продуктов на растительной основе Velle - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Логика молока" купила бренд продуктов на растительной основе Velle
Производитель молочных продуктов "Логика молока" купил компанию-владельца бренда продуктов на растительной основе Velle, сообщили в "Логике молока". | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:45+0300
2026-10-29T11:46+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874747879.jpg?1793263568
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Производитель молочных продуктов "Логика молока" купил компанию-владельца бренда продуктов на растительной основе Velle, сообщили в "Логике молока". "Компания завершила сделку по приобретению ООО "Велле Холдинг", владельца бренда Velle", - говорится в сообщении. В компании добавили, что Velle специализируется на производстве различных продуктов на растительной основе. "В том числе уникальных для российского рынка: питьевых и ложковых растительных йогуртов, каш, растительных сливок и сметаны, кофейных напитков", - отметили там. Компания "Логика молока" (ранее - "Данон Россия") - крупнейший переработчик молока в России. Компании принадлежат бренды "Простоквашино", "Актибио" "Растишка", "Bio Баланс", Actimuno, "Даниссимо" и другие.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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192
40
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бизнес
Бизнес
11:45 29.10.2026 (обновлено: 11:46 29.10.2026)
 
"Логика молока" купила бренд продуктов на растительной основе Velle

"Логика молока" купила компанию-владельца бренда продуктов на растительной основе Velle

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Производитель молочных продуктов "Логика молока" купил компанию-владельца бренда продуктов на растительной основе Velle, сообщили в "Логике молока".
"Компания завершила сделку по приобретению ООО "Велле Холдинг", владельца бренда Velle", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что Velle специализируется на производстве различных продуктов на растительной основе. "В том числе уникальных для российского рынка: питьевых и ложковых растительных йогуртов, каш, растительных сливок и сметаны, кофейных напитков", - отметили там.
Компания "Логика молока" (ранее - "Данон Россия") - крупнейший переработчик молока в России. Компании принадлежат бренды "Простоквашино", "Актибио" "Растишка", "Bio Баланс", Actimuno, "Даниссимо" и другие.
 
Бизнес
 
 
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