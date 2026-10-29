https://1prime.ru/20261029/mask-874743407.html

Маск изменил позицию по Украине, пишет Atlantic

Маск изменил позицию по Украине, пишет Atlantic - 29.10.2026, ПРАЙМ

Маск изменил позицию по Украине, пишет Atlantic

Американский предприниматель Илон Маск изменил свою позицию в отношении поддержки Киева – от поставок Starlink до откровенной критики действий Киева, пишет... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:56+0300

2026-10-29T10:56+0300

2026-10-29T10:56+0300

мировая экономика

украина

владимир зеленский

starlink

всу

spacex

илон маск

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874743407.jpg?1793260561

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск изменил свою позицию в отношении поддержки Киева – от поставок Starlink до откровенной критики действий Киева, пишет журнал Atlantic со ссылкой на людей, которые напрямую контактировали с Маском и его компанией SpaceX с начала украинского конфликта. "Они видели, как его взгляды по Украине перешли от щедрой поддержки до явной враждебности", - пишет издание. Atlantic отмечает, что 11 октября среди командиров ВСУ распространили записку, в которой их предупреждали о грядущем отключении Starlink. В ней говорилось, что потеря доступа к Starlink приведет к катастрофе для украинских войск на поле боя. Как пишет издание, несмотря на это предупреждение с призывом искать альтернативные источники связи, отключение привело к значительным проблемам для ВСУ и, в частности, к потере их военных дронов в Черном море. По оценке Atlantic, недавними отключениями Starlink на Украине основатель SpaceX показал, что может прекратить работу этой сети для ВСУ в любой момент. В этой связи журнал пишет, что до разработки Киевом своей альтернативы этой спутниковой сети, что скорее всего нереализуемо без поддержки Маска, США будут сохранять за собой существенный рычаг давления. Как напоминает издание, Маск неоднократно подчеркивал, что сеть Starlink предназначена для использования в мирных целях, а не для обеспечения военных операций. На этой неделе Маск заявил, что система связи Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для наступательных ударов, иначе спутники могут стать целью для ответного удара. При этом американский предприниматель признавал, что SpaceX сделала для обороны Украины гораздо больше, чем любая другая частная компания на Земле, и подчеркивал, что если отключить Киеву Starlink, украинская линия фронта немедленно рухнет. В октябре украинские официальные лица заявляли, что работа Starshield — военной версии Starlink — была существенно ограничена. Так, Владимир Зеленский 19 октября заявлял, что терминалы спутниковой связи работают с ограничениями. Позже, в субботу, он сообщил, что работа системы Starlink и ее военной версии Starshield на Украине восстановлена, они функционируют на необходимой для ВСУ скорости.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, владимир зеленский, starlink, всу, spacex, илон маск