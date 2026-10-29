https://1prime.ru/20261029/minenergo-874768988.html

Минэнерго продолжит поддержку регионов и энергокомпаний в подготовке к зиме

Минэнерго продолжит поддержку регионов и энергокомпаний в подготовке к зиме - 29.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго продолжит поддержку регионов и энергокомпаний в подготовке к зиме

Минэнерго РФ продолжает поддержку регионов и энергокомпаний в подготовке к зиме, в том числе в воссоединенных регионах и приграничье, рассказал министр... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:29+0300

2026-10-29T16:29+0300

2026-10-29T16:29+0300

россия

крым

сергей цивилев

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ продолжает поддержку регионов и энергокомпаний в подготовке к зиме, в том числе в воссоединенных регионах и приграничье, рассказал министр энергетики Сергей Цивилев на заседании правительства. "Зона особого внимания – воссоединенные регионы и приграничье, где складывается наиболее сложная оперативная обстановка... Продолжаем оказывать поддержку регионам и энергокомпаниям", - сказал он в ходе своего выступления, комментируя подготовку к отопительному сезону. По словам Цивилева, работа ведется совместно с региональными властями непосредственно на месте. "В Крыму и соседних регионах ход восстановительных работ координирует совместная оперативная группа Минэнерго России и Минстроя России", - уточнил он.

крым

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россия, крым, сергей цивилев