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Минэнерго ожидает до конца года ввод 2 ГВт генерирующей мощности - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Минэнерго ожидает до конца года ввод 2 ГВт генерирующей мощности
Минэнерго ожидает до конца года ввод 2 ГВт генерирующей мощности - 29.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает до конца года ввод 2 ГВт генерирующей мощности
Минэнерго РФ ожидает до конца года дополнительного ввода в эксплуатацию 2 ГВт генерирующих мощностей и 600 километров линий электропередачи, заявил министр... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:32+0300
2026-10-29T16:32+0300
россия
сергей цивилев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874769291.jpg?1793280769
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает до конца года дополнительного ввода в эксплуатацию 2 ГВт генерирующих мощностей и 600 километров линий электропередачи, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании правительства. "До конца года дополнительно ожидаем ввод порядка 2 ГВт генерирующей мощности и 600 км линий электропередачи", - сказал он. Цивилев также уточнил, что с начала года было введено в работу более 3 ГВт генерирующих мощностей и 400 километров магистральных ЛЭП.
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россия, сергей цивилев
РОССИЯ, Сергей Цивилев
16:32 29.10.2026
 
Минэнерго ожидает до конца года ввод 2 ГВт генерирующей мощности

Минэнерго ожидает до конца года ввода 2 ГВт генерирующей мощности и 600 км ЛЭП

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает до конца года дополнительного ввода в эксплуатацию 2 ГВт генерирующих мощностей и 600 километров линий электропередачи, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании правительства.
"До конца года дополнительно ожидаем ввод порядка 2 ГВт генерирующей мощности и 600 км линий электропередачи", - сказал он.
Цивилев также уточнил, что с начала года было введено в работу более 3 ГВт генерирующих мощностей и 400 километров магистральных ЛЭП.
 
РОССИЯСергей Цивилев
 
 
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