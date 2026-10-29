https://1prime.ru/20261029/minenergo-874769291.html

Минэнерго ожидает до конца года ввод 2 ГВт генерирующей мощности

Минэнерго ожидает до конца года ввод 2 ГВт генерирующей мощности - 29.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго ожидает до конца года ввод 2 ГВт генерирующей мощности

Минэнерго РФ ожидает до конца года дополнительного ввода в эксплуатацию 2 ГВт генерирующих мощностей и 600 километров линий электропередачи, заявил министр... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:32+0300

2026-10-29T16:32+0300

2026-10-29T16:32+0300

россия

сергей цивилев

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает до конца года дополнительного ввода в эксплуатацию 2 ГВт генерирующих мощностей и 600 километров линий электропередачи, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании правительства. "До конца года дополнительно ожидаем ввод порядка 2 ГВт генерирующей мощности и 600 км линий электропередачи", - сказал он. Цивилев также уточнил, что с начала года было введено в работу более 3 ГВт генерирующих мощностей и 400 километров магистральных ЛЭП.

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россия, сергей цивилев