https://1prime.ru/20261029/minenergo-874769862.html

Минэнерго разработало план по повышению устойчивости отопительного сезона

Минэнерго разработало план по повышению устойчивости отопительного сезона - 29.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго разработало план по повышению устойчивости отопительного сезона

Минэнерго России разработало план по повышению устойчивости прохождения отопительного сезона в стране, заявил глава ведомства Сергей Цивилев в ходе выступления... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:42+0300

2026-10-29T16:42+0300

2026-10-29T16:42+0300

россия

сергей цивилев

денис мантуров

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России разработало план по повышению устойчивости прохождения отопительного сезона в стране, заявил глава ведомства Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании правительства РФ. "На основе анализа рисков и оценки складывающейся обстановки нами разработаны разные сценарии, выработан комплекс мер по повышению устойчивости прохождения отопительного сезона", - сказал он. Цивилев уточнил, что план устойчивости был рассмотрен 24 сентября на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова. "Предложенные нами в плане подходы были принципиально одобрены", - подчеркнул министр. Ранее в четверг Цивилев сообщил, что подготовка энергетики России к осенне-зимнему периоду проходит в условиях ежедневного воздействия на энергетическую инфраструктуру, но идет по плану и находится в завершающей стадии.

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россия, сергей цивилев, денис мантуров