https://1prime.ru/20261029/minenergo-874769862.html
Минэнерго разработало план по повышению устойчивости отопительного сезона
Минэнерго разработало план по повышению устойчивости отопительного сезона - 29.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго разработало план по повышению устойчивости отопительного сезона
Минэнерго России разработало план по повышению устойчивости прохождения отопительного сезона в стране, заявил глава ведомства Сергей Цивилев в ходе выступления... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:42+0300
2026-10-29T16:42+0300
2026-10-29T16:42+0300
россия
сергей цивилев
денис мантуров
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России разработало план по повышению устойчивости прохождения отопительного сезона в стране, заявил глава ведомства Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании правительства РФ.
"На основе анализа рисков и оценки складывающейся обстановки нами разработаны разные сценарии, выработан комплекс мер по повышению устойчивости прохождения отопительного сезона", - сказал он.
Цивилев уточнил, что план устойчивости был рассмотрен 24 сентября на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова.
"Предложенные нами в плане подходы были принципиально одобрены", - подчеркнул министр.
Ранее в четверг Цивилев сообщил, что подготовка энергетики России к осенне-зимнему периоду проходит в условиях ежедневного воздействия на энергетическую инфраструктуру, но идет по плану и находится в завершающей стадии.
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россия, сергей цивилев, денис мантуров
РОССИЯ, Сергей Цивилев, Денис Мантуров
Минэнерго разработало план по повышению устойчивости отопительного сезона
Минэнерго разработало план по повышению устойчивости прохождения отопительного сезона
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России разработало план по повышению устойчивости прохождения отопительного сезона в стране, заявил глава ведомства Сергей Цивилев в ходе выступления на заседании правительства РФ.
"На основе анализа рисков и оценки складывающейся обстановки нами разработаны разные сценарии, выработан комплекс мер по повышению устойчивости прохождения отопительного сезона", - сказал он.
Цивилев уточнил, что план устойчивости был рассмотрен 24 сентября на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова.
"Предложенные нами в плане подходы были принципиально одобрены", - подчеркнул министр.
Ранее в четверг Цивилев сообщил, что подготовка энергетики России к осенне-зимнему периоду проходит в условиях ежедневного воздействия на энергетическую инфраструктуру, но идет по плану и находится в завершающей стадии.